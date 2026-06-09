UGT convoca este miércoles en Cantabria asamblea en el transporte por carretera tras desconvocar la huelga del 22

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SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT celebrará este miércoles, 10 de junio, una asamblea en el sector del transporte por carretera de Cantabria para informar de la desconvocatoria de la huelga general de una semana desde el próximo 22 de junio.

La asamblea se iniciará a las 16.30 horas en la sede del sindicato en Santander y contará con la presencia de la responsable confederal de UGT en Políticas de Empleo y de Seguridad Social, Cristina Estévez; y del secretario de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC-UGT en Cantabria, Juan Ángel Rodríguez.

UGT ha desconvocado la huelga prevista del 22 al 28 de junio en el transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, tras el "compromiso por escrito" del Gobierno central para resolver el reconocimiento de coeficientes reductores y la jubilación anticipada sin penalización económica de los conductores profesionales.

La huelga respondía al "bloqueo" administrativo de los expedientes de los coeficientes reductores en el transporte por carretera de viajeros y de mercancías registrados en octubre de 2025, cuya tramitación continuará "con independencia de que hayan transcurrido los seis meses previstos legalmente para su resolución desde el registro de las solicitudes".

Según ha indicado, en la reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, "por primera vez se ha facilitado un documento oficial que acredita el estado de tramitación de los expedientes y fija una hoja de ruta para su continuidad".

SECTOR CON MÁS ACCIDENTALIDAD MORTAL Y GRAVE

El sindicato ha destacado que el transporte, y especialmente el de mercancías y de viajeros por carretera, es "el sector de actividad con más accidentes laborales mortales en Cantabria", 34 desde 2008 con los dos registrados en los cuatro primeros meses de 2026, lo que implica el 21% de las 165 muertes en los centros de trabajo de los últimos 19 años.

En concreto, ha subrayado que en el sector del transporte por carretera los índices de mortalidad en el trabajo "cuadruplican" a los de los demás sectores y los "duplican" en el caso de los accidentes graves; por lo que Rodríguez ve "más que lógico" defender el reconocimiento de la penosidad de la actividad de estos profesionales y "más que merecido" el reconocimiento de una jubilación anticipada con todas las garantías.