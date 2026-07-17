UGT denuncia la campaña de absentismo de CEOE a la Inspección y urge su retirada

UGT registra la denuncia de la campaña de CEOE sobre absentismo ante la Inspección de Trabajo - UGT

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT de Cantabria ha exigido "la retirada inmediata" de la campaña publicitaria de CEOE contra el absentismo laboral en una denuncia registrada en la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El sindicato denuncia los mensajes de la campaña de la patronal cántabra en diferentes marquesinas de paradas de autobús y paneles publicitarios por "vulnerar "el respeto a la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores", según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que lo tipifica como "falta muy grave".

La denuncia, registrada por el secretario general y la responsable autonómica de Salud Laboral de UGT, Mariano Carmona y Lara Pérez Camino, precisa que "mediante los mensajes publicados por CEOE-Cepyme se señala ante la sociedad a las personas que no pueden acudir a su trabajo por enfermedad o accidente como responsables de la prestación negligente de servicios que realizan las empresas".

UGT-Salud Laboral señala en un comunicado remitido tras presentarse la denuncia en la Inspección de Trabajo que esta campaña "no surge en el vacío", sino que "más bien" se asiste a una "campaña deliberada destinada a confundir el absentismo con la incapacidad temporal; a equiparar las ausencias injustificadas --que los convenios colectivos ya contemplan y las empresas ya sancionan-- con las bajas médicas de personas que están enfermas y tienen derecho a recuperar su salud".

"Esa confusión interesada ha abierto las alas a algunos depredadores de derechos que, en lugar de prevenir las enfermedades en sus centros de trabajo, centran toda su energía en buscar culpables y en intentar reducir salarios", agrega el sindicato.

Para esta formación, "resulta especialmente revelador que CEOE y CEPYME se hayan negado a firmar" el anteproyecto de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un texto que "sitúa la prevención en el siglo XXI; al reconocer los riesgos para la salud mental, los riesgos digitales y los derivados de las temperaturas extremas, y que refuerza los mecanismos preventivos en las pymes, precisamente las empresas que concentran mayores índices de siniestralidad".

REDUCCIÓN DE LISTAS DE ESPERA.

"Si las organizaciones empresariales quieren de verdad reducir la duración de las bajas, deberían exigir a los gobiernos autonómicos la reducción de las listas de espera sanitarias, que están alargando los procesos de incapacidad temporal y retrasando la recuperación de la salud de las personas trabajadoras" subraya el comunicado.

Para UGT-Salud Laboral, "la solución a los problemas de las bajas médicas no reside en señalar y culpabilizar a quienes enferman", como a su juicio pretende esta campaña de la patronal, sino que la solución "pasa por respetar las jornadas de trabajo, reconocer y retribuir las horas extraordinarias, no sobrepasar las cargas de trabajo, garantizar el derecho a la desconexión y hacer efectiva la conciliación de la vida familiar y laboral".

"Ya es hora de que las empresas asuman la responsabilidad de proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores y dejen de insultar, sin datos, a la clase trabajadora", recalca el sindicato, que solicita a la Inspección de Trabajo de Cantabria que realice las averiguaciones correspondientes y requiera a CEOE-Cepyme Cantabria la retirada "inmediata" de la campaña, sin perjuicio de la sanción que proceda como infracción "muy grave".

"Todo lo que se ahorran los malos empresarios en la prevención de riesgos laborales se traslada en gastos a la Seguridad Social que pagamos entre todos", concluye UGT-Laboral