UGT denuncia que el recorte de plazas y la "perfilación" de vacantes expulsan a cientos de docentes interino

Cartel no a los recortes de UGT. - UGT

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado que el recorte de plazas y la "perfilación" de vacantes está expulsando del sistema educativo "a cientos de docentes interinos en Cantabria".

En un comunicado, el sindicato ha mostrado su rechazo y preocupación "ante el grave proceso de desmantelamiento y precarización laboral que está sufriendo el personal docente interino de la región".

Y es que, según ha subrayado, habrá un recorte de 176 plazas en materia educativa y una "perfilación arbitraria" de vacantes.

El sindicato ha adviertido de que las últimas decisiones tomadas por la Consejería de Educación "no solo vulneran los derechos de los trabajadores, sino que asestan un golpe directo a la calidad en una escuela pública que demanda mayor especialización para atender a los retos educativos".

Así, ha opinado que el colectivo interino representa hasta un tercio del total del profesorado no universitario.

UGT ha matizado que la raíz del conflicto actual se remonta a las recientes negociaciones del arreglo escolar, "que concluyeron con un balance desastroso para el sistema educativo regional", ya que se eliminaron 176 plazas docentes y 52 aulas.

En concreto, según el sindicato, el cuerpo de maestros ha sufrido la pérdida de 160 plazas y el cierre de 30 unidades, sobre manera en Educación Infantil y Primaria, y el cuerpo de profesores de Secundaria ha perdido 16 plazas y 22 aulas.

"Lejos de amortiguar este impacto, la reciente petición de vacantes para el curso 2026-2027 se ha cerrado con una acusada tendencia a la perfilación de las plazas", ha señalado.

En esta misma línea, ha alertado de que la "perfilación" actúa como "un filtro discriminatorio, ensañándose especialmente con el profesorado interino de 45 años en adelante".

Por otra parte, UGT ha criticado "la obsesión" de la Consejería por implantar el modelo de "docentes todoterreno" en los colegios de Infantil y Primaria, al perfilar los puestos "de forma abusiva", se impide "el correcto desempeño tanto de los maestros generalistas como de los especialistas en Educación Física, Música o Lenguas Extranjeras".

"Esta organización deficiente está provocando problemas organizativos extremos en los centros. Las plantillas se encuentran completamente desbordadas y asfixiadas al tener que asumir tareas cruzadas que no les corresponden", ha lamentado.

Por último, el sindicato ha denunciado "el grave deterioro de la atención a la diversidad", ya que el profesorado de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica no tienen "recursos específicos", lo que está provocando que la atención individualizada del alumnado con necesidades educativas específicas fuera del aula "esté desapareciendo".

Por todo ello, UGT demanda la movilización del profesorado ante la amenazas actuales y un futuro incierto y, por otro lado, eleva el tono exigiendo a la Consejería de Educación una rectificación inmediata de sus políticas de personal, la paralización total de la perfilación abusiva en los puestos generales y la recuperación de las 176 plazas recortadas como única vía para garantizar un empleo digno y una educación pública de calidad en Cantabria.