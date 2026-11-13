UGT denuncia la "saturación" de Urgencias de Valdecilla "con más de medio centenar de pacientes esperando cama" el día 9

Archivo - Aparcamiento de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en foto de archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Sanidad ha denunciado este viernes la "saturación" que sufre el servicio de Urgencias del Hospital de Valdecilla, que según el sindicato, el pasado 9 de noviembre "llegó a superar el medio centenar de pacientes a la espera de una cama".

En un comunicado, el secretario de UGT Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, ha afirmado que "la saturación ha dejado de ser excepcional para convertirse en un problema estructural" del hospital cántabro, porque "lo que antes eran episodios puntuales es ahora una realidad habitual, incluso antes de la llegada de la temporada de gripe".

"Que el pasado lunes hubiera más de 50 pacientes a la espera de una cama hospitalaria, muchos de ellos permaneciendo durante horas en camillas en los pasillos, es un ejemplo más de lo que ya se está haciendo habitual", ha insistido Carmona, para quien "no es admisible que se normalice que personas enfermas permanezcan hacinadas en los pasillos de un hospital, sin intimidad y sin las condiciones de dignidad que merecen".

El sindicalista ha subrayado que UGT viene reclamando refuerzos en todas las categorías profesionales y ratios adecuadas a las necesidades asistenciales "porque lo que es evidente es una clara falta de personal, material y espacio que compromete la atención digna a los pacientes y las propias condiciones de trabajo de los profesionales".

El sindicalista ha denunciado que esta situación supone "una sobrecarga de trabajo enorme para los profesionales", que tienen que atender a un volumen de pacientes "muy superior a los recursos disponibles". Y a ello ha sumado "la falta de material básico".

En este sentido, ha concretado que "no hay camillas suficientes" y los celadores "tienen que invertir una parte considerable de su jornada en desplazamientos continuos entre Valdecilla Sur y Urgencias para conseguirlas, restando tiempo a otras tareas asistenciales".

"No basta con disponer de más material: Urgencias necesita más personal de todas las categorías, desde enfermeras a técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), celadores y profesionales de limpieza, entre otros", ha explicado.

Por ello ha reclamado unas ratios de personal "ajustadas" al número de pacientes, su grado de dependencia y sus necesidades de cuidados, tomando como referencia la intensidad asistencial de unidades de mayor complejidad, como las UCI, y adaptándolas a la realidad de Urgencias. Porque "no se puede mantener la misma dotación de plantilla cuando aumenta considerablemente el número de pacientes y la carga de trabajo", ha incidido.

Además, ha advertido que la situación es "especialmente preocupante" porque se produce antes de la temporada de gripe, por lo que, "si la saturación ya es habitual ahora, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando aumente la demanda asistencial".