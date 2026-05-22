UGT denuncia "trato discriminatorio escandaloso" del SCS a los técnicos sanitarios en los servicios mínimos de su huelga

Archivo - Manifestación de Técnicos Superiores Sanitarios en Madrid. Foto de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado este viernes "el trato claramente discriminatorio escandaloso" del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a los técnicos sanitarios en los servicios mínimos decretados en la huelga convocada por el colectivo de técnicos superiores sanitarios y de cuidados auxiliares de enfermería para este lunes, 25 de mayo.

Los servicios mínimos --para la huelga del 25 de mayo y para otra prevista el 15 de junio en este colectivo-- fueron aprobados el jueves por el Gobierno regional y publicados el mismo día en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que la comparación de los servicios mínimos de esta huelga de los técnicos sanitarios y los de la huelga médica "resulta demoledora y evidencia criterios completamente distintos".

A su juicio, ello "reafirma que sigue habiendo trabajadores de primera y de segunda en la sanidad pública".

El secretario de Sandad de UGT Cantabria, Fernando Carmona, ha explicado que, "mientras para los médicos de familia se fijaron servicios mínimos cercanos al 12 por ciento y para pediatría alrededor del 21%; en el caso de los técnicos sanitarios se imponen coberturas del 66%, 70% e incluso del 100% en numerosos servicios hospitalarios".

"Es decir, mientras aproximadamente uno de cada diez médicos podía ser obligado a trabajar durante la huelga, en el caso de los técnicos sanitarios la Administración obliga a permanecer en sus puestos a siete de cada diez profesionales, llegando en algunos servicios a impedir completamente el ejercicio efectivo del derecho de huelga", ha reprochado.

Además, ha señalado que en urgencias, quirófanos y unidades críticas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Hospital Sierrallana o Tres Mares, los mínimos fijados para la huelga de técnicos sanitarios "coinciden prácticamente con la totalidad de la plantilla habitual, y todo ello, mientras el propio decreto reconoce expresamente que sin técnicos sanitarios se comprometería gravemente el funcionamiento del sistema sanitario público".

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria se pregunta si "interesa que el sistema sanitario colapse cuando la huelga la convocan unos profesionales, pero deja de interesar cuando quienes ejercen su derecho son los técnicos sanitarios".

PROFESIONALES SIN EL RECONOCIMIENTO ADECUADO

"La propia Administración admite que estos profesionales sostienen laboratorios, radiología, farmacia hospitalaria, actividad quirúrgica, urgencias y cuidados básicos, pero después les impone los servicios mínimos más abusivos y continúa negándoles el reconocimiento económico y profesional que les corresponde", ha censurado Carmona.

El responsable autonómico de Sanidad de UGT ha subrayado que "miles de técnicos superiores y medios siguen encuadrados en una clasificación profesional obsoleta, pese a existir un compromiso firmado para su reclasificación profesional en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI".

"No puede seguir existiendo personal imprescindible para sostener el sistema sanitario, pero invisible cuando se trata de reconocer derechos, salarios y clasificación profesional", ha reivindicado Carmona, que ha reclamado, en nombre de UGT, "la revisión inmediata de los servicios mínimos, el desbloqueo urgente de la reclasificación profesional y el fin de la discriminación histórica que sufren los técnicos sanitarios".