UGT destaca que Cantabria mantiene su tendencia de menor crecimiento del empleo y "exclusivamente" temporal

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SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha valorado este martes que el desempleo haya descendido en la región en el segundo trimestre del año --en 100 personas-- con un incremento de 4.500 puestos de trabajo en comparación al trimestre anterior, aunque ha matizado que "una vez más se confirma que en Cantabria el empleo crece mucho menos que la media española y en este caso sólo con contratos temporales".

"Todo el incremento del empleo en este segundo trimestre del año es temporal porque somos la comunidad autónoma donde más ha crecido con notable diferencia, más de un 15% y el triple que en España; pero, además, somos una de las cuatro autonomías donde disminuyó el indefinido, lo que reafirma una tendencia de menor crecimiento del empleo tanto en cantidad como en calidad", ha afirmado en nota de prensa tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El secretario general de UGT en Cantabria ha apuntado a que "el paro apenas varió en el trimestre del año donde ya se inicia la campaña de contratación de verano y, de hecho, aumentó en los más jóvenes de menos de 25 años y en los mayores de 44 años", tras recalcar que "el empleo crece a la mitad en la media del resto del país y el paro descendió siete veces menos".

"Ya somos una de las seis autonomías con más desempleo que el año pasado en estas fechas y el crecimiento interanual de las personas ocupadas es inferior a un 1%, el cuarto más bajo del país y casi tres veces menos que la media española", ha subrayado Carmona.

El sindicalista ha incidido en que "es cierto que superamos por primera vez las 268.000 personas ocupadas en estas fechas y que tenemos una de las tasas de paro más bajas del país, pero también lo es que nuestra tasa de actividad que determina las personas vinculadas al mercado laboral es de las más bajas y casi cuatro puntos inferior que la española (55,57 por 59,29) y que la de los que tienen empleo es dos puntos menor que la media nacional (51,49 por 53,44%)".

POR UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Para el secretario general de UGT en Cantabria, "aunque suene repetitivo, nuestro mercado laboral ralentiza su crecimiento y sigue dependiendo de un modelo productivo muy estacional y dependiente del sector servicios".

"Si no se cambia este modelo productivo y se equilibra más el peso de los distintos sectores económicos, la tendencia de menor crecimiento del empleo y cada vez más temporal y de temporada se mantendrá", ha concluido.