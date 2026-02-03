UGT dice que el inicio de 2026 "reafirma las debilidades del empleo en Cantabria" y su dependencia de los servicios

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo en Santander - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Valentín Fernández, ha valorado que el incremento del paro en la Comunidad Autónoma el pasado mes de enero "solo viene a reafirmar las debilidades del mercado de trabajo y su gran dependencia del sector servicios".

En un comunicado tras conocer los datos del paro en enero, cuyo incremento lidera Cantabria con un 3,99%, Fernández ha afirmado que el inicio del año "confirma que Cantabria está a la cola de España en la cantidad y la calidad del empleo, especialmente el de las mujeres y en los servicios", además de ser la tercera autonomía donde más afiliaciones a la Seguridad Social se han perdido en un solo mes, más de 3.600.

Para el sindicalista, la lectura de la evolución del mercado de trabajo en Cantabria "siempre es la misma según la época del año y en enero aumenta el paro, en este caso por la pérdida del empleo temporal mayoritariamente femenino en los servicios que se creó con la campaña de contratación navideña".

De todos modos, ha incidido en que hay un 3,9% ó 1.114 personas desempleadas más que en diciembre del año pasado, la mitad que el incremento registrado en toda España y el mayor aumento en Cantabria de los seis últimos años en estas fechas.

Fernández también ha advertido que Cantabria no solo tiene problemas con la cantidad de empleo, sino también con la calidad, "porque una vez más, y aunque aumentó la contratación indefinida el mes pasado y descendió la temporal, seguimos siendo una de las autonomías con menor contratación indefinida de todo el país".

En enero, el 26% de los contratos registrados en Cantabria fueron indefinidos, la tercera autonomía con menor tasa de ellos y 15 puntos menos que la media española (41,6%), "lo que corrobora lo que viene sucediendo en los últimos años", ha incidido.

Para Fernández, "una de las pocas cosas positivas" de las estadísticas facilitadas hoy es que la tasa de cobertura por desempleo o el porcentaje de personas desempleadas con una prestación (sin contar el colectivo de sin empleo anterior) aumentó al cierre de 2025 hasta un 77,25%, la más alta de la serie histórica desde 2003.

"De todos modos, no hay que olvidar que en diciembre de 2025 todavía había en Cantabria más de 8.200 personas desempleadas que no percibían ningún tipo de prestación, ni contributiva ni asistencial", ha puntualizado.