UGT exige que una adecuada prestación del Servicio de Extinción de Incendios en el Ayuntamiento de Santander

Archivo - El coche voclado en la calle Joaquín Salas de Nueva Montaña - BOMBEROS DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido este martes al Ayuntamiento de Santander que garantice la adecuada prestación del Servicio de Extinción de Incendios con más medios, tanto materiales como humanos e informáticos.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que, según un informe de revisión de la evaluación de riesgos de las actividades de mantenimiento, maniobras e intervenciones en el servicio, "existe riesgo por inadecuada organización del trabajo, cuya causa son factores organizativos y de gestión".

"La gestión de las guardias del personal, así como del mantenimiento de los equipos e instalaciones del Parque de Bomberos se efectúa con medios informáticos y humanos mínimos, y varios de ellos manuales. Desde la Jefatura de Bomberos ya hace meses que se realizaron las gestiones para contratar un software informático para la gestión integral del servicio, que incluya entre otros: la gestión del personal, elaboración de cuadrantes, control de inventario, seguimiento de la formación, gestión y redacción de partes de intervenciones", ha notificado el informe, según UGT.

Además, el sindicato ha señalado que existen trece puestos de trabajo de mandos superiores e intermedios vacantes, que son un Suboficial de intervención, un Suboficial de mantenimiento, organización y formación, un Sargento, siete Cabos y tres Cabos conductores.

Y es que, UGT ha asegurado que el informe indica que "estos factores a nivel de gestión y organizativos pudieran desembocar, además de en riesgos psicosociales, en riesgos indirectos relacionados con la adecuada prestación y preparación del servicio por las deficiencias organizativas existentes".

Por ello, UGT ha opinado que las condiciones laborales de los empleados inciden "directamente" en la prestación de los servicios públicos y la situación del Parque de Bomberos de la ciudad "incide negativamente en la atención directa a las emergencias, "un servicio público esencial, por lo que la prevención y una buena planificación constituyen la mejor garantía para la ciudadanía".

Por ello, ha pedido al equipo de Gobierno "que no pierda más tiempo manteniendo reuniones informales sobre una materia que afecta a la seguridad de todos y que convoque una Mesa de Negociación", con el fin de acordar con los sindicatos medidas que eliminen los riesgos detectados.

Así, ha solicitado la implantación efectiva de procedimientos y protocolos actualizados, exigidos ya hace años en la anterior evaluación de riesgos laborales; la adquisición de los medios materiales necesarios, como el software informático para la gestión integral del servicio y los trajes de rescate técnico para la totalidad de la plantilla, y la cobertura de todos los puestos de trabajo de mandos superiores e intermedios vacantes.

Además, ha instado al Ayuntamiento a impulsar los procesos selectivos actualmente en ejecución para la cobertura de 9 plazas de Bombero y de 10 plazas de Bombero-Conductor, y que implante una nueva organización operativa del Servicio de Extinción de Incendios.