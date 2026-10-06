UGT exige al Gobierno cántabro extender la jubilación parcial anticipada a sus empresas públicas

Archivo - Sede del Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido al Gobierno de Cantabria (PP) que extienda e inicie la gestión de la jubilación parcial anticipada que ya está aplicando al personal laboral de la Administración autonómica en sus empresas públicas.

Y es que, en un comunicado, el sindicato ha denunciado este martes la "inacción" del Ejecutivo en la puesta en marcha de una medida aprobada por Real Decreto hace tres meses porque en sus empresas públicas "no se ha hecho absolutamente nada, su personal sigue a la espera, y lo que es más sangrante, siguen sin recibir respuesta alguna en cada una de ellas".

"Desde hace ya un mes el personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria está accediendo a este tipo de jubilación con la posibilidad de gestionar el contrato relevo", ha explicado el sindicato, que valora que "por fin, el personal tanto de empresas privadas como de la Administración autonómica pueden compatibilizar un contrato parcial con un derecho al descanso tras largas carreras de cotización".

Sin embargo, ha rechazado que "en torno a 2.000 trabajadores observan que pasan las semanas sin recibir contestación alguna y viéndose privados inexplicablemente de un derecho pensando no sólo para permitir una retirada laboral paulatina sino también para rejuvenecer la plantilla".

UGT ha explicado que en el caso de las empresas públicas, esta modalidad de jubilación "les da una oportunidad única para una reordenación de las plantillas, la convocatoria de procesos selectivos y la contratación en nuevos perfiles que se adecúen más a los servicios que prestan".

"Lo único que se oye es lo costoso que es cuando las privadas lo hacen y la Administración del Gobierno de Cantabria lo ha firmado, lo que nos conduce como siempre a visiones reduccionistas que no atienden ni a derechos laborales ni a posibilidades de renovación", ha lamentado el sindicado.

Asimismo, ha apostillado que "extraoficialmente" el Ejecutivo dice que "está estudiando cómo aplicar el Real Decreto en las empresas públicas para una actuación conjunta", pero "oficialmente no hay información alguna; los comités de empresa preguntan y la respuesta es nula", ha denunciado.

Para UGT, la Administración autonómica "vuelve a demostrar la falta de agilidad en dar soluciones a los temas laborales y la falta de implicación en el disfrute de derechos laborales colectivos".

Y ha advertido que "si esta situación no se desbloquea en breve, el sindicato pondrá su asesoría jurídica a disposición de las personas afiliadas que estén esperando una solución".

Al respecto, ha incidido que "la afectación es amplia dada la alta edad media de las personas trabajadoras en estos centros de trabajo", ha concluido.