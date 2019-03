UGT: "El feminismo no tiene etiquetas, no se lo puede apropiar la izquierda ni la derecha"

Publicado 05/03/2019 12:50:22 CET

Cree que la Ley de Igualdad cántabra "nace muy tarde" y lamenta que carezca de medidas de protección a víctimas de violencia

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT da la 'bienvenida' a todos aquellos que hablan y defienden la igualdad, pero advierte de que el feminismo no tiene "etiquetas" y, por tanto, las acciones que se desarrollan en este ámbito "no se las puede apropiar nadie, ni la izquierda ni la derecha", sino que incumbe a más del 50 por ciento de la población, mujeres que son "discriminadas", "acosadas" e incluso "asesinadas" por el hecho de serlo.

Así lo ha defendido este martes en Santander la vicesecretaria general de la formación ugetista, Cristina Antoñanzas, que ha considerado que aunque hay políticos que se están "subiendo a la ola" del feminismo a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sería "un insulto a la inteligencia" pensar que con "titulares de última hora" pueden "convencer" a las mujeres de que voten una u otra opción.

"Nadie se puede apropiar del feminismo que llevamos a cabo desde hace tantos años, ni la derecha ni la izquierda, y no dejaría de ser un insulto a la inteligencia de las mujeres que alguien piense que por algunos titulares llamativos de última hora van a conseguir más votos de las mujeres en uno u otro sentido".

Lo ha dicho en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria de Igualdad de Cantabria, Asunción Villalba, que ha lamentado por su parte que la Ley de Igualdad de la Comunidad Autónoma -aprobada ayer en el Parlamento- "nace muy tarde" y carece, además, de medidas de ámbito laboral o de protección a víctimas de violencia en el trabajo.

"Llega tarde y mal", ha resumido la sindicalista sobre esta norma que la Cámara regional "ha dejado para última hora", hasta el punto de que "solo la presión del 8 de Marzo ha obligado a debatirla y a aprobarla".

En la comparecencia ante los medios ambas se han referido a la situación laboral de las mujeres, en España y Cantabria, caracterizada en ambas esferas por el paro, la temporalidad, la precariedad y los bajos salarios.

Y las dos han coincidido también, tras el "histórico" 8 de marzo de 2018, marcado por la huelga, manifestaciones y paros convocados en todo el país contra la discriminación entre hombres y mujeres, que no ha habido "avances reales" ni "legales" de cara a la nueva convocatoria, este próximo viernes, tan solo en el plano social, por una "mayor concienciación" sobre la igualdad, de ahí que consideren "más que justificados" los paros de este próximo viernes.

Así, según ha apuntado Antoñanzas -que preside hoy en la capital cántabra una asamblea del sindicato sobre el 8 de marzo-- en el último ejercicio han continuado las diferencias en el mundo laboral, y si bien la brecha salarial ha descendido "levemente" en el conjunto nacional, el resto de diferencias han aumentado, de modo que la mujer tiene más dificultades para acceder al mercado de trabajo y lo hace en peores condiciones, percibe sueldos más bajos y asume prácticamente todas las responsabilidades familiares.

La dirigente de UGT ha achacado estos extremos a la reforma laboral que "sigue en pie" y que ha puesto "freno" a cuestiones de igualdad, y cree al respecto que este último Gobierno del PSOE tiene "mucha responsabilidad", pues podía haber legislado en este sentido y antes, además.

Porque, ha dicho, hasta el real decreto ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministro, y que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, "no se ha producido ningún cambio legal en materia de igualdad". No obstante, la sindicalista ha agregado que las empresas y quienes están al frente de las mismas "tienen mucho que decir".

En cualquier caso, y en base a datos, ha lamentado que en los últimos meses haya seguido descendiendo la tasa de actividad femenina y haya más de 3 millones de mujeres que no tienen trabajo, al tiempo que la tasa de empleo es 11 puntos superior entre los hombres.

Además, la precariedad es superior entre ellas, pues casi el 75% trabajan a tiempo parcial, y asumen casi en su totalidad las excedencias, permisos de maternidad o reducción de jornada para el cuidado de hijos.

LA SITUACIÓN EN CANTABRIA, PEOR

Por su parte, la secretaria de Igualdad de UGT en Cantabria, que también intervendrá en la asamblea convocada en la sede del sindicato en Santander, consideró que la situación laboral de la mujer en la región "tiene tintes más complicados, discriminatorios e injustos que en el resto del país".

En este sentido, recordó, por ejemplo, que el empleo a tiempo parcial ha crecido "como nunca" en la Comunidad Autónoma y ya alcanza al 25% de las cántabras, "con todo lo que eso implica en los salarios y en las futuras prestaciones".