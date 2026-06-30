UGT inicia en Cantabria su Oficina de Asesoramiento de Vivienda - UGT

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha estrenado en Cantabria la Oficina de Asesoramiento de la Vivienda para los más de 19.000 afiliados que tiene en la región, que podrán disfrutar de un nuevo servicio que el sindicato aprobó en su último congreso confederal y que presta desde hace tres meses en distintas comunidades autónomas.

Según ha informado en una rueda de prensa el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, la Oficina de Asesoramiento de la Vivienda iniciará su servicio de manera online (vivienda@cec.ugt.org) en la región hasta la apertura de una oficina presencial según la demanda existente.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha indicado que la oficina cántabra de asesoramiento de la vivienda se agrega a las ya inauguradas en otras comunidades porque "la vivienda se ha convertido en un tema central de nuestro programa de acción".

"Se están comiendo cualquier mejora que se ha conseguido en la negociación colectiva o en el diálogo social y, hoy en día, no hay convenio colectivo que pueda sostener el aumento de sus precios", ha incidido Navarro, que ha destacado que uno de sus objetivos es reducir la conflictividad entre inquilinos y propietarios.

"Como organización sindical, sabemos asesorar, sabemos negociar, sabemos mediar y encauzar conflictos y es lo que queremos trasladar a todo lo relacionado con la vivienda", ha recalcado la Navarro, que ha avanzado que el sindicato tiene previsto organizar a finales del mes de septiembre en Puente Viesgo una jornada para abordar de una manera global la vivienda y desde la perspectiva del mundo rural de Cantabria.

REUNIONES CON EL GOBIERNO DE CANTABRIA

La vicesecretaria general de UGT y el secretario general del sindicato en Cantabria mantendrán distintas reuniones institucionales este martes para analizar las políticas de vivienda y los retos demográficos de la región.

Así, a las 12 horas, Lola Navarro, Carmona y Eduardo Magaldi, responsable de Políticas Territoriales de UGT, se han reunido con la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, para abordar los retos demográficos que afronta la región.

Una delegación de UGT ya analizó este lunes 29 de junio la situación actual y las políticas autonómicas de vivienda con el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medioambiente, Roberto Media.

Navarro ha insistido en que la vivienda se ha convertido en "una cuestión prioritaria" en las organizaciones sindicales, tanto en UGT como en CCOO, y quieren implicar a la patronal CEOE "porque la vivienda va a afectar a los empresarios y ya hay sectores de actividad profesional con déficit de cobertura de mano de obra porque no se desplazan personas trabajadoras por los altos precios de las viviendas".

MAYOR DEMANDA DE SEGURIDAD JURÍDICA

Según el coordinador estatal de la Oficina de Asesoramiento de la Vivienda de UGT, Víctor Escorsa, en los tres meses de funcionamiento del recurso, la mayor parte de las consultas atendidas solicitaban seguridad jurídica "porque hay un gran desconocimiento de la ley, tanto por parte de inquilinos como de propietarios".

"Ya se ha trabajado también en la intermediación en algún desahucio", ha indicado Escorsa, que ha señalado que la prórroga del Real Decreto sobre los alquileres ha "disparado" las consultas y que un 65% de todas las atendidas hasta ahora están relacionadas con el alquiler y un 40% se centra en la duración del contrato y en la preocupación por extender su presencia en la vivienda. Además, un 65% corresponde a mujeres.

La Oficina de Asesoramiento de la Vivienda de UGT inició sus servicios con una encuesta a más de 4.700 afiliados al sindicato "que reafirma los grandes problemas que existen hoy con la vivienda".

Asimismo, una tercera parte de los encuestados manifestó su temor por perder su casa, un 40% consideraba insostenible el precio de los alquileres que absorbía más de un 40% de su salario y otra tercera parte estimaba que la hipoteca de la vivienda venía a representar entre un 31 y un 40% de su salario.