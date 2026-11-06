UGT insiste en Laredo en que los PGC acerquen los menores salarios de Atención Especializada a los de Primaria - UGT

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Sanidad de Cantabria ha insistido en solicitar que los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2027 incluyan una partida concreta que permita "acercar" los menores salarios de las plantillas de Atención Especializada (AE) a los de la Atención Primaria (AP) en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

El sindicato ha proseguido este viernes con su campaña '¿Eres trabajador de Primaria o de segunda?', con la tercera concentración de protesta en el Hospital de Laredo tras las celebradas en Sierrallana y Valdecilla, que precede a la última en el de Tres Mares el viernes 13 de noviembre.

El secretario de UGT Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, ha subrayado que el sindicato valora que el proyecto de los presupuestos de 2027 incremente un 13,56% el gasto en personal del Servicio Cántabro de Salud, hasta los 721 millones de euros, "pero según la información disponible no se concreta partida alguna para corregir una brecha salarial entre la Atención Especializada y la Primaria, que se ha convertido en un abismo".

Carmona ha informado que UGT ha solicitado una reunión con el consejero de Salud, César Pascual, y la secretaria general de la Consejería, María Souto, para conocer con detalle si hay alguna medida presupuestaria concreta "para solventar esta brecha salarial" porque, si no fuera así, "pediremos a todos los grupos parlamentarios que apuesten por ello con las enmiendas correspondientes".

"Seguimos esperando también los datos del gasto personal por categorías, centros de trabajo y tipos de contratos en el Servicio Cántabro de Salud que se solicitaron en el Parlamento de Cantabria el pasado mes de mayo y que no hemos dejado de reclamar cada vez que nos reunimos en la mesa de negociación sectorial de sanidad sin respuesta alguna por ahora", ha apuntado el secretario de UGT Sanidad en Cantabria.

Para el sindicalista, "todo parece indicar que no quieren facilitar esos datos para no reconocer una brecha salarial inaceptable que se ha agravado en los últimos años con acuerdos que mejoran a unos y olvidan a los demás, aunque hagan el mismo trabajo y en la misma categoría y, además, en una sanidad pública que tendría que dar ejemplo de igualdad de oportunidades y de condiciones".

MEJOR EN ATENCIÓN PRIMARIA QUE PLAZA FIJA EN HOSPITALES

Para Carmona "no es comprensible que la propia Administración no quiera empezar a corregir esta desigualdad salarial cuando el propio Servicio Cántabro de Salud no logra que parte de su personal quiera una plaza fija en los hospitales porque prefiere la Atención Primaria por las diferencias en las condiciones de trabajo y, sobre todo, en las retributivas".

En este sentido, ha afirmado que recientemente se ha publicado una resolución sobre estabilización de enfermería hospitalaria en la que declara decaídos a 26 aspirantes porque 10 no tomaron posesión de su plaza y 16 no presentaron documentación ni solicitud de la misma.