UGT lamenta el accidente laboral en Cartes y advierte del "notable" incremento de muertes en el trabajo en 2026

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SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha lamentado el accidente laboral mortal de dos trabajadores de un camión de recogida de basura que se ha producido este viernes en la A-67, a la altura del municipio de Cartes, y ha advertido que el siniestro "confirma un año 2026 que va de camino de máximos históricos de personas fallecidas en el trabajo".

El sindicato ha expresado su pesar y condolencias con los familiares y allegados de las personas fallecidas y ha manifiesto su preocupación por un incremento "notable" de los accidentes laborales mortales en 2026, que ya quintuplicarían los registrados el año pasado en las mismas fechas.

En un comunicado, UGT-Salud Laboral ha precisado que, a falta de la confirmación oficial de las estadísticas de agosto y de este mes de septiembre, Cantabria ha registrado en lo que va de año 11 accidentes laborales mortales, tras los dos trabajadores fallecidos en Cartes y otro recientemente en una empresa vinculada a la actividad del transporte.

A falta de la confirmación de las estadísticas oficiales del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) de los meses de agosto y de septiembre, estos 11 siniestros laborales mortales implican cinco veces más que los dos del año pasado por estas fechas e igualaría la segunda mayor cifra registrada en los nueve primeros meses del año en Cantabria en los últimos 18 años, ha señalado.

Hasta septiembre, y sin haber acabado todavía este mes, en Cantabria se ha registrado el mayor número de personas fallecidas en accidente de trabajo desde 2023, con 13, y únicamente se han igualado los 11 de los nueve primeros meses de este año en 2017, 2018 y 2021.

Para UGT-Salud Laboral, las estadísticas oficiales de este año reafirman un incremento general de accidentes de trabajo con baja y, especialmente de los mortales, "que es inaceptable y obliga a tomar medidas que el sindicato viene demandando desde hace años".

En este sentido, UGT Salud Laboral en Cantabria ha reivindicado, entre otras medidas prioritarias y urgentes, más recursos para la Inspección de Trabajo y para su fundamental labor de vigilancia y control de la estricta aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales, un mayor cumplimiento de una Ley de Prevención que necesita actualizarse o la inmediata implantación de la figura del delegado de prevención territorial o sectorial para las pequeñas y medianas empresas donde no exista delegado de prevención.

El sindicato ha instado a que "las empresas, que son las que tienen la obligación de garantizar la protección eficaz de sus personas trabajadoras, centren sus esfuerzos en ello".