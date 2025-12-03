UGT pide al Gobierno cántabro que aplique en diciembre la subida salarial pactada en el sector público

Trabajadores, trabajador, trabajo, Seguridad Social, Oficina de empleo . - EUROPA PRESS

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido al Gobierno de Cantabria aplicar en diciembre el pago de los atrasos de 2025 y fijar la subida salarial de 2026 a los más 29.000 empleados públicos del Ejecutivo autonómico, como estipula el acuerdo alcanzado recientemente en el sector público y publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Federación UGT-Servicios Públicos ha solicitado una reunión urgente al Gobierno para que "apruebe y haga efectiva cuanto antes" dicha subida con los atrasos correspondientes, así como el resto de mejoras recogidas en el Acuerdo Marco y suscrito por UGT.

"Los empleados públicos de Cantabria llevan un año con el sueldo congelado", ha indicado el secretario general de UGT Servicios Públicos, Martín Calonge, para quien "la pelota está en el tejado del Gobierno autonómico". Y avisa además de que "cualquier retraso perjudicará gravemente los intereses de los trabajadores, que ya vienen sufriendo un empobrecimiento de sus salarios".

En un escrito, la formación indica al Ejecutivo autonómico que está pendiente que dé respuesta a la solicitud de renegociar del acuerdo de 2005 para el disfrute "igualitario y sin discriminaciones" del número de festivos a descansar para el personal de la Administración General.