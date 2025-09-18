UGT presenta alegaciones a la contratación de policías locales interinos en Cantabria

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

Ve esta modificación legal que plantea el Gobierno regional "injustificada y contraria a derecho"

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha presentado alegaciones al cambio legal que pretende el Gobierno de Cantabria (PP) para, "en casos de excepcionalidad", permitir a los ayuntamientos la contratación de policías locales interinos, una medida "injustificada, inmotivada y contraria a derecho", a juicio del sindicato.

En las alegaciones registradas ante la Consejería de Presidencia, ha mostrado su "rechazo" a esta modificación y ha subrayado que existe "una norma de rango legal en el ámbito del Régimen Local que exige la condición de funcionario de carrera para todas aquellas funciones que conlleven el ejercicio de autoridad inherente a los policías locales".

"La razón es obvia, puesto que sólo desde la perspectiva del nombramiento como funcionario de carrera, se consolida el compromiso pleno en el desempeño de las tareas propias del puesto, así como la acreditación del mérito y capacidad necesarios para el desempeño del mismo", ha argumentado el Sector de la Policía de la Federación de Servicios Públicos de UGT en las alegaciones presentadas.

Además, ha resaltado que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la "imposibilidad de contratación de miembros de la Policía Local de forma interina".

Al respecto, ha añadido que el alto tribunal, en una de sus sentencias, ha reafirmado que "la condición de funcionario de carrera para el desempeño de funciones que exijan autoridad es declarado preferente a cualquier otra normativa de carácter general como pueda ser el Estatuto Básico del Empleado Público".

"Se veta la posibilidad de cualquier tipo de contratación en los cuerpos de policía local distinta la de funcionario de carrera", ha indicado UGT, que ha añadido que este mismo requisito se reconoce en la normativa de la Policía Nacional y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

DESMANTELAMIENTO DESDE LA INTERINIDAD

A juicio del responsable de Policía Local de UGT-Servicios Públicos en Cantabria, Jesús Campuzano, "da la sensación de que el Gobierno del PP quiere desmantelar las policías locales con una fórmula de interinidad que contradice el compromiso adquirido por las administraciones públicas para, precisamente, reducir la alta temporalidad o interinidad de los empleos en el sector público".

Además, ha indicado que, al margen de los "muchos" argumentos legales y jurídicos en contra de la contratación de policías interinos, UGT considera que la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales "no tiene sentido" en un contexto como el actual, donde desde 2021 todas las administraciones públicas están inmersas en procesos extraordinarios de estabilización del empleo para reducir unos niveles de temporalidad o de interinidad "que están muy por encima del propio sector privado".

Además, a juicio de UGT, la propia calidad del servicio prestado a la ciudadanía y la formación sería "mucho menor con los interinos que con funcionarios de carrera".