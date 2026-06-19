UGT rechaza el acuerdo de encuadramiento extraordinario porque cree que "genera nuevas desigualdades en la sanidad"

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Si en otoño Salud mantiene su negativa a abrir una mesa retributiva, trasladará la situación a los profesionales para que valoren acciones SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT no ha suscrito el Acuerdo de Encuadramiento Extraordinario de Carrera y Desarrollo Profesional en la Mesa Sectorial de Sanidad de este jueves al considerar que "genera nuevas desigualdades entre los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), cuando se suponía que se aprobaba para todo lo contrario".

La Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias de la Consejería de Salud acordó ayer los criterios generales del encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional propuesto por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para todo el personal estatutario con todos los sindicatos en la Mesa (CCOO, CSIF, SATSE y Sindicato Médico), a excepción de UGT.

Según ha explicado este viernes en un comunicado el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Fernando Carmona, el propio acuerdo reconoce que la suspensión de las convocatorias de carrera profesional generó desigualdades que era necesario corregir mediante un procedimiento extraordinario, aunque finalmente establece que los grados reconocidos "no generarán excedentes, impidiendo que se conserven para el futuro los servicios prestados que excedan de los requisitos necesarios para acceder al grado reconocido".

"Resulta contradictorio que un procedimiento concebido para corregir desigualdades termine provocando nuevas situaciones de agravio comparativo entre trabajadores con trayectorias profesionales diferentes", ha valorado Carmona.

El sindicalista ha recordado que, durante la negociación, UGT ha defendido en todo momento que todos los servicios sobrantes fueran reconocidos administrativamente y conservados para la obtención de futuros grados de carrera profesional, evitando así nuevas diferencias entre profesionales "y lo seguiremos defendiendo aunque nuestra propuesta no fuera aceptada finalmente".

MESA RETRIBUTIVA PARA 2026

"Seguimos reclamando también que se abra en 2026 una mesa retributiva para corregir las desigualdades salariales en el Servicio Cántabro de Salud pero no parece interesar solucionar las diferencias retributivas que se han ido generando durante los últimos años entre categorías profesionales, ámbitos asistenciales y centros de trabajo", ha subrayado el sindicalista.

"Lo hemos solicitado por activa y por pasiva y la Administración ha respondido que no tiene intención alguna de iniciar esa mesa retributiva en 2026 cuando en UGT consideramos imprescindible abordar una revisión global del sistema retributivo del SCS que permita avanzar hacia una mayor equidad entre profesionales y adaptar las condiciones laborales a los cambios que se avecinan en el ámbito sanitario", ha insistido Carmona.

El responsable autonómico de Sanidad de UGT ha advertido que si durante el próximo otoño la Administración mantiene su negativa a abrir una mesa retributiva, trasladará esta situación a los profesionales del SCS para que puedan valorar y decidir "las acciones que consideren oportunas en defensa de unas condiciones retributivas más justas y equitativas".