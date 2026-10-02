UGT rechaza el cierre de la taquilla de Renfe en Astillero y exige reabrir los servicios cerrados en Cantabria

Archivo - Tren de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha mostrado su rechazo al cierre de la taquilla de Renfe en la estación de Astillero y ha exigido que la operadora ferroviaria reabra los servicios que ha cerrado en Cantabria, que incluye también las taquillas de Renedo de Piélagos, Cabezón de la Sal y Reinosa.

En un comunicado, el sindicato ha reclamado "revertir un claro desmantelamiento ferroviario en Cantabria" y ha reiterado su "oposición frontal" al cierre de la taquilla de Astillero ejecutado este jueves, 1 de octubre, en "una decisión unilateral que supone la destrucción de cuatro puestos de trabajo y deja al municipio cántabro desprovisto de personal de atención directa, un servicio esencial para la movilidad ferroviaria de la comarca".

UGT ha criticado que, a partir de esta semana, los usuarios y viajeros ya no podrán adquirir sus billetes de forma física ni recibir información presencial y personalizada sobre horarios, transbordos o incidencias en las ventanillas de la terminal. Y ha advertido que la sustitución de la asistencia humana por sistemas automatizados "desprotege gravemente a los usuarios de la red local, especialmente a los sectores más vulnerables de la población como las personas mayores".

Además, ha subrayado que lo sucedido en Astillero no es un hecho aislado, sino que forma parte "de una alarmante estrategia de desmantelamiento del transporte de proximidad en la comunidad autónoma", por lo que el sindicato ha insistido en demandar su reapertura y la restitución de los servicios presenciales de venta e información en las demás estaciones de los municipios donde también se han cerrado las taquillas.

"Esta política de recortes es un ataque directo al empleo digno y al derecho a un transporte público de calidad", ha denunciado UGT, que ha realizado un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Cantabria y a los colectivos sociales para formalizar sus protestas ante la operadora "para frenar la pérdida de derechos laborales y defender la accesibilidad de nuestra red ferroviaria".