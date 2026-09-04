UGT rechaza el triunfalismo de Silva con un inicio de curso "sin normalidad alguna y 170 docentes menos"

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha rechazado este viernes "el triunfalismo" del consejero de Educación, Sergio Silva, con el inicio del curso escolar 2026-2027 porque "no tiene normalidad alguna, agrava la precariedad del personal interino, aumenta la brecha laboral con Asturias e implica un severo recorte de efectivos con 170 docentes menos en todos los cuerpos y especialidades educativas".

El secretario general de Enseñanza de UGT en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha señalado que, al contrario de lo que dice Silva, el inicio del curso no se está desarrollando "con la normalidad que él tanto defiende".

"Se inicia con un deterioro progresivo del sistema educativo público debido a la falta de negociación y a la pérdida de derechos laborales", ha criticado.

San Emeterio ha insistido en que el inicio del curso ha comenzado con "un severo recorte de 170 plazas docentes; una reducción que se ceba especialmente con las etapas de Infantil y Primaria, así como con especialidades críticas como Música, Inglés, Educación Física, Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica".

Para UGT, estos recortes han hecho a Silva perder la oportunidad de estabilizar plantillas y mejorar la calidad educativa mediante medidas urgentes en la bajada de ratios en todas las etapas .

El responsable de Enseñanza del sindicato ha recalcado que a este recorte de personal "se suma la creciente precariedad y degradación de las condiciones del profesorado interino".

"Según los datos manejados por UGT, el profesorado interino se ha encontrado este curso con un 30% de plazas perfiladas y otro 30% de jornadas parciales, y los docentes de apoyo en FP no trabajarán durante la totalidad del año escolar", ha lamentado.

San Emeterio también ha criticado que en Cantabria existe "una asfixiante sobrecarga lectiva", ya que se obliga al cuerpo de maestros a cumplir 25 horas lectivas y al resto de cuerpos 20 horas, unas cifras "muy alejadas" de las 23 y 18 horas logradas respectivamente en Asturias.