UGT reclama dos llamamientos semanales para cubrir las vacantes y sustituciones del personal docente

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SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado a la Consejería de Educación "un mínimo" de dos llamamientos semanales para cubrir las vacantes sobrevenidas, las necesidades esporádicas y eventuales y las sustituciones del personal docente en todas las especialidades y cuerpos educativos.

Para el sindicato, esta medida permitiría reducir los periodos en los que el alumnado permanece sin el profesor responsable de una materia y garantizaría una mayor continuidad en el proceso educativo.

En un comunicado, el responsable de Enseñanza Pública no universitaria de UGT en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha explicado que el sistema actual contempla un doble llamamiento semanal para las especialidades de Infantil y Primaria, mientras que para el resto de especialidades se mantiene un único llamamiento.

"UGT viene cuestionando esta situación desde su implantación en 2022, al considerar que genera un trato desigual entre las distintas áreas del currículo y puede tener consecuencias directas sobre la calidad de la enseñanza", ha indicado San Emeterio.

En opinión del sindicalista, "la sustitución de un docente no debe entenderse únicamente como una mera cuestión administrativa de cobertura de una plaza cuando la ausencia se prolonga y el centro se ve obligado a reorganizar sus recursos humanos para garantizar la atención al alumnado".

En este sentido, ha precisado que la ausencia de un docente especialista puede provocar interrupciones en la programación didáctica, pérdida de ritmo de aprendizaje, modificación o paralización de actividades previamente planificadas y sobrecarga horaria al resto del profesorado.

"Cuanto más tarde se incorpora el nuevo profesor o profesora, este debe dedicar más tiempo a identificar y reconducir los contenidos, y reconstruir la planificación de la materia al alumnado", ha puntualizado.

"Para UGT el sistema educativo debe contar con mecanismos que garanticen que todas las áreas del currículo reciben una respuesta adecuada cuando se produce una ausencia docente", ha incidido el responsable sindical, para quien "ante una misma necesidad de sustitución, no resulta equitativo que un alumno pueda disponer de un nuevo docente en menos tiempo porque su especialidad cuenta con dos llamamientos semanales".

Sin embargo, establecer dos llamamientos semanales para todas las especialidades "sería una medida concreta para reducir los tiempos de espera y avanzar hacia una mayor igualdad educativa entre las áreas, independientemente de la materia afectada por una ausencia, repercutiendo en el beneficio de la calidad educativa en el alumnado".

Finalmente, ha enfatizado que agilizar estas incorporaciones no es únicamente una cuestión de gestión de personal, sino una medida "directamente relacionada con la calidad, la equidad y la continuidad del servicio educativo".