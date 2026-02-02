UGT reitera su rechazo a la "creciente privatización" de la FP en Cantabria

Archivo - Alumnos aprenden mecánica - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de la Federación UGT-Servicios Públicos de Cantabria ha reiterado este lunes su rechazo a una "creciente privatización" de la Formación Profesional (FP) en Cantabria y especialmente en la rama sanitaria, con ciclos formativos no incluidos en la oferta pública y sí en la de centros privados o concertados.

Según se detalla en el Boletín de Familias Profesionales de FP del curso 2025-2026 de UGT Enseñanza, únicamente en el sector sanitario hay cuatro ciclos formativos de Grado Superior que no se ofertan en la enseñanza pública y sí en centro privados o concertados, además de que según critica el sindicato "la oferta pública en Grado Medio de Farmacia o Parafarmacia es claramente insuficiente".

En un comunicado, el secretario de Enseñanza Pública de UGT en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha afirmado que "negar la privatización no tiene sentido cuando hay especialidades que no están en la oferta pública de Cantabria y sí en la privada o la concertada, como ocurre en la sanidad en el grado superior con audiología protésica, dietética, imagen para el diagnóstico o medicina nuclear".

Unas manifestaciones que se producen después de que el consejero de Educación, Sergio Silva, afirmara el pasado viernes que la red pública de FP representa "más del 93%" de la oferta, con 62 centros públicos y "solamente cinco privados".

El Boletín de UGT 'Análisis de las familias profesionales de FP en Cantabria del curso 2025-2026' agrega más casos de ciclos formativos en algún grado exclusivos de centros privados o concertados y no implantados en la oferta pública. "Y no nos los inventamos porque el estudio se basa el portal educativo Educantabria de la propia Consejería de Educación", matiza el responsable autonómico de Enseñanza Pública de UGT.

Según el sindicato, en la familia profesional de Edificación y Obra Civil tampoco existe oferta pública para los ciclos formativos de Grado Básico y Grado Medio; lo mismo que sucede en la de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, donde el Grado Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios y el Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible "no están implantados en ningún centro público pero sí centros privados".

En otras familias profesionales de la FP, UGT critica que, aunque exista oferta pública, es "claramente inferior" a la de centros privados o concertados, como en Administración y Gestión. "Y estamos hablando de ofertas formativas de mucho calado en el mercado de trabajo", ha subrayado San Emeterio.

"Si algo se refleja en el estudio que hemos realizado es que esta creciente privatización de la oferta contrasta con una FP pública con profundas carencias estructurales y la necesidad de garantizar su calidad con una respuesta eficaz a las necesidades socioeconómicas de Cantabria y, por mucho que nos critiquen, en UGT seguiremos trabajando y luchando por la FP pública y la enseñanza pública", ha advertido.

Para San Emeterio, "hay que corregir desequilibrios en ciertas ramas", especialmente en la familia profesional de sanidad, donde "la privatización de los estudios de FP es muy acusada y representa un serio peligro para la enseñanza pública, que además no puede absorber toda la demanda de alumnado".

PROPUESTAS DE UGT

El sindicato propone por ello extender la familia profesional del sector sanitario en la oferta pública, implantando los ciclos de grado superior no disponibles en la actualidad e igualando al menos la oferta privada o concertada en la de Farmacia y Parafarmacia.

Además, "no es admisible que la oferta pública de FP se quede atrás en relación a la privada o concertada y, además, es imprescindible completarla con nuevas titulaciones en áreas como Edificación y Obra Civil o Energía y Agua (Ciclo formativo de Grado Superior de Energías Renovables)".

"Hay que crear nuevos grados de FP que no existen en Cantabria en la actualidad como el Grado Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil o en Vestuario a Medida y Espectáculos", ha recalcado el responsable autonómico de UGT Enseñanza Pública, que hace unas semanas inició su campaña 'Por una FP pública y de calidad' por los distintos centros formativos públicos de Cantabria.

"Para UGT, la FP pública es un objetivo prioritario y potenciarla es también potenciar sus centros integrados CIFP y la creación de otros nuevos de referencia en Viérnoles (Energía y Agua) o en Santoña (Industrias Alimentarias); además de mejorar las condiciones laborales y la seguridad y salud del profesorado junto con su reclasificación profesional del personal funcionario con titulación de FP (creación del grupo B en la administración pública)", ha concluido.