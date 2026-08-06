UGT respalda un acuerdo interprofesional general y uno específico del comercio, y CCOO pide un único convenio

Reunión del Consejo de Relaciones Laborales de Cantabria, celebrada hoy en la sede del ORECLA - UGT

SANTANDER 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reafirmado este jueves, en el Consejo de Relaciones Laborales, su apoyo a un acuerdo interprofesional en Cantabria y a uno específico en el sector comercial, mientras que CCOO ha defendido que haya un único convenio.

En un comunicado, UGT ha asegurado que hacer dos diferentes serviría para proteger la negociación colectiva autonómica y la del convenio del comercio textil y del calzado, tal y como ha propuesto el Gobierno regional.

El sindicato ha lamentado ser la única organización que ha apoyado la propuesta de un acuerdo interprofesional para el comercio presentada por el Gobierno de Cantabria, "como posible solución" al conflicto en el sector textil y del calzado con el nuevo convenio estatal de la patronal de las grandes empresas ARTE.

En este sentido, ha criticado que CEOE-Cepyme "no quiera entrar a debatir ni un acuerdo interprofesional general para todos los sectores ni uno para el ámbito de comercio" y que CCOO, que firmó el convenio de ARTE, "tampoco se decante por uno en el sector comercial y solo se remita al general en futuras negociaciones".

UGT ha valorado la propuesta del Gobierno de Cantabria y ha reafirmado su intención de "defender por cualquier vía algo tan sencillo como que ningún convenio, provenga de donde provenga, implante peores condiciones de trabajo que las negociadas y acordadas en los convenios colectivos sectoriales de Cantabria".

"La realidad es que el convenio colectivo estatal de la patronal de las grandes empresas ARTE sigue siendo una amenaza para miles de trabajadores y trabajadoras del comercio textil y del calzado de Cantabria porque supone peores condiciones salariales y laborales en comparación a las de su propio convenio autonómico", ha concluido el sindicato.

CCOO DEFIENDE UN ÚNICO ACUERDO INTERPROFESIONAL DE ALCANCE GENERAL

Por su parte, CCOO ha reiterado durante la reunión su apuesta por alcanzar un Acuerdo Interprofesional de ámbito autonómico y alcance general que garantice la prevalencia del convenio colectivo que, en su conjunto, "ofrezca las mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras".

El sindicato ha vuelto a defender que "lo mejor" es establecer un marco estable que sirva para todos los sectores productivos de Cantabria.

Y es que, a su juicio, un Acuerdo Interprofesional de ámbito autonómico garantizaría la prevalencia del convenio colectivo, que sería "más favorable para las personas trabajadoras".

Para CCOO, limitar el acuerdo a un único sector supondría desaprovechar una oportunidad para reforzar la negociación colectiva en Cantabria y dejaría abierta la puerta a que en el futuro vuelvan a producirse conflictos de concurrencia entre convenios en otros ámbitos de actividad.

"Si el objetivo es proteger la negociación colectiva de la comunidad autónoma, la solución debe servir para todos los sectores y para todas las personas trabajadoras", ha matizado.

Finalmente, CCOO ha subrayado que el texto debe abordarse con rigor, responsabilidad y sin la necesidad de precipitar un acuerdo, ni de adoptar soluciones improvisadas, ya que los convenios que han aupado la posible necesidad de este acuerdo no caducan hasta 2029 y 2030, poir lo que "hay tiempo".