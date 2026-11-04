UGT subraya la pérdida de 1.700 afiliaciones en hostelería

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El sindicato reitera la "gran dependencia" del mercado laboral a los servicios y que más de 10.000 desempleados no percibe prestación SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Cantabria ha subrayado que "el habitual" incremento del desempleo y la disminución de afiliaciones en el mes de octubre en la región "reafirma una vez más, la gran estacionalidad del mercado laboral y su dependencia de los servicios", especialmente de alguno de sus principales sectores de actividad como la hostelería, donde se registraron el mes pasado 243 personas desempleadas más (de 3.340 a 3.583) y 1.777 afiliaciones menos (de 25.601 a 23.824).

En un comunicado, el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Valentín Fernández, ha apuntado que "es la tendencia de todos los años, con un incremento de algo más de medio millar de personas desempleadas en número similar en ambos sexos, en todas las principales franjas de edad y en todos los sectores salvo en la construcción y el primario, sobre todo en unos servicios que acaparan el 84% del incremento del paro".

Fernández ha precisado que casi un 60% del aumento del paro en octubre corresponde a la hostelería y al comercio (+76 desempleados) y la pérdida de algo más de 800 afiliaciones a la Seguridad Social en comparación a septiembre también se localizan en las más de 1.700 menos contabilizadas en la hostelería y 762 menos en el comercio.

"La hostelería y el comercio protagonizaron el aumento del empleo y el descenso del paro en verano y ahora hacen todo lo contrario, mientras la educación lo compensa con 2.600 afiliaciones más el mes pasado después de su parón veraniego", ha valorado el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, para quien "es y será la misma lectura de todos los años en estas fechas mientras no apostemos por un cambio de modelo productivo cada vez más necesario".

En este sentido, ha indicado que, si bien en España también sube el paro "como todos los años", a diferencia de Cantabria, aumentan las afiliaciones a la Seguridad Social y confirman un crecimiento anual del empleo que sigue superando al regional (3,6% por 2,3% en la comunidad autónoma), pese a que continúa en máximos históricos con más de 240.000 en un mes de octubre por primera vez (242.781).

Además, ha denunciado que en Cantabria el empleo crece menos que en España en cantidad pero también en calidad porque se sigue sin superar el límite máximo del 30% de contratos indefinidos y está 14 puntos por debajo de la media española; de hecho es la tercera autonomía con menor contratación indefinida en lo que va de año, con un 28% mientras que en España superan el 42%.

PEOR EMPLEO, MENOS PRESTACIONES

Para el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, "este empleo de menor calidad, menos indefinido y más temporal y estacional que en la mayoría del resto del país", vuelve a incidir en las prestaciones por desempleo y especialmente en las opciones de disponer de la cotización suficiente para acceder a una prestación por desempleo contributiva.

En este sentido, ha concretado que Cantabria tiene una de las tasas de cobertura por desempleo más bajas del país (70,2 por 80,8% en España de personas desempleadas con una prestación menos el colectivo de sin empleo anterior) y con más de 10.000 personas desempleadas (37% del total del paro) sin percibir prestación alguna.