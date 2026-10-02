UGT urge a Educación a elaborar una normativa sobre las actividades extraescolares o suspenderlas

Archivo - Niños jugando a blanonmano en un patio de un colegio - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Enseñanza Pública ha instado este viernes a la Consejería de Educación a acelerar la elaboración de una normativa integral para las actividades extraescolares y complementarias o suspenderlas si no se garantiza la protección jurídica del personal docente.

En este sentido, el responsable de Enseñanza Pública de la Federación UGT Servicios Públicos en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha opinado que "la falta de regulación legal actual sitúa al personal docente en un escenario de total desprotección".

Y ha apostado en un comunicado de prensa "por no realizar ningún tipo de actividad fuera o dentro del centro mientras no se garanticen unas condiciones mínimas de blindaje jurídico para el profesorado".

San Emeterio ha reivindicado un marco de seguridad laboral que asegure la asistencia jurídica y una cobertura "robusta" de responsabilidad civil y patrimonial de accidentes.

También ha indicado que el sindicato ha solicitado a la Consejería introducir protocolos específicos ante hospitalizaciones, accidentes o fenómenos meteorológicos extremos para evitar que la respuesta quede a la libre interpretación o merced de los centros y ha exigido en paralelo un compromiso explícito de convivencia para el alumnado.

Además UGT ha reclamado que se cree la figura del coordinador de actividades complementarias y extraescolares en todas las etapas educativas.

Y también ha pedido la creación de la figura de dinamizador de actividades extraescolares en Erasmus y dotarla "con su correspondiente y justa asignación horaria"

NUEVAS RATIOS

UGT Enseñanza Pública ha planteado nuevas ratios "para proporcionar una seguridad real en el exterior de las instalaciones escolares" que serían de obligado cumplimiento en Educación Infantil, con al menos dos docentes por cada 10 alumnos o fracción; en Educación Especial (al menos dos docentes por cada 5 alumnos o fracción) y en Educación Primaria y el resto de cuerpos (al menos dos docentes por cada 15 alumnos o fracción).

Estas ratios deberán flexibilizarse obligatoriamente a la baja con el fin de atender con las máximas garantías de calidad y seguridad al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE).

Para ello, el sindicato ha instado a que se regulen y garanticen descansos específicos para el profesorado tras la realización de las actividades extraescolares, tanto con pernocta como sin ella, "fijando una compensación justa de días u horas reguladas de disfrute posterior".

Igualmente ha reivindicado "la actualización inmediata" de las dietas de gasto de manutención, transporte y alojamiento en todas las etapas educativas, conforme a la normativa vigente para el cuerpo de funcionarios, junto a una retribución económica específica por participar en tareas de alta intensidad educativa.

Finalmente, el sindicato ha afirmado que la oferta de actividades de los centros escolares debe contemplarse "bajo una estricta lógica de accesibilidad universal y el diseño de coberturas económicas específicas para el alumnado más vulnerable".