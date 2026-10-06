UGT urge la oposición de Policía Local en Torrelavega porque "se trabaja bajo mínimos por falta de efectivos"

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado este martes acelerar la oposición de la Policía Local de Torrelavega convocada en junio de 2024 para ocho agentes porque "desde hace tiempo se trabaja bajo mínimos por falta de efectivos y en un contexto de incremento de las infracciones penales y administrativas que requieren intervención policial".

En un comunicado, la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega, donde es sindicato mayoritario, urge acabar un proceso de oposición en el que "el primer ejercicio se celebró en noviembre de 2025 y, tras cuatro pruebas realizadas, a día de hoy continúa pendiente el quinto ejercicio".

UGT considera urgente finalizar el proceso, ya que los agentes que superen la oposición deberán posteriormente realizar su formación y periodo de prácticas antes de estar plenamente operativos, de modo que "cada mes de retraso supone prolongar todavía más su incorporación efectiva a las calles".

El sindicato ha reiterado que "la escasez de efectivos es inaceptable" en la Policía Local de Torrelavega, que en la actualidad tiene 65 agentes "cuando tendrían que ser 95" y "además sólo unos 45 que están disponibles para prestar sus servicios en la calle".

La oposición no se puede demorar más ya que, además, a la falta de plantilla se suma la reducción de los servicios de refuerzo porque "los agentes disponen de 160 horas extraordinarias destinadas a reforzar dispositivos especiales, como fiestas, ocio nocturno o eventos deportivos, pero estas horas se han reducido hasta aproximadamente un 50%", ha indicado UGT.

"Este problema quedó especialmente patente durante las fiestas de La Patrona, donde el refuerzo policial fue muy inferior al de años anteriores", ha subrayado la organización sindical, que ha exigido responsabilidades "tanto al Ayuntamiento, por la necesidad de dotar al Cuerpo de efectivos suficientes, como a la Jefatura, por la planificación y organización de los recursos disponibles".

Por ello, ha instado a que "finalice inmediatamente la oposición, agilizar la incorporación de los nuevos agentes, recuperar una capacidad suficiente de refuerzo y mejorar la planificación policial".