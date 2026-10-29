UGT valora mejoras en la dependencia pero critica que no incluyan la "dignificación" laboral y salarial del sector

Concentración de dependencia en foto de archivo - UGT

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Dependencia de UGT Servicios Públicos ha valorado las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Cantabria para el sector de la atención a la dependencia aunque ha criticado que en ellas "se olvida la dignificación laboral y salarial".

Así lo ha denunciado este jueves en un comunicado la secretaria de Dependencia de UGT en Cantabria, Gema Fernández, que ha incidido en que "es positivo que haya mejoras en el sistema de dependencia, como el incremento de ayudas públicas o la reducción del copago en las plazas concertadas de las residencias, pero no lo es que no haya compromiso concreto alguno para mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector".

En este sentido, ha avanzado que UGT "exige y seguirá exigiendo" al Gobierno de Cantabria financiación pública que garantice empleos de calidad y a las patronales, la negociación de un nuevo convenio colectivo autonómico "que acabe con la precariedad laboral que se sufre en la actualidad con un convenio estatal caduco y desfasado".

"En un modelo en el que empresas privadas prestan servicios de atención a la dependencia con financiación pública no se puede seguir olvidando a quienes hacen posible la atención", ha recalcado la sindicalista, que ha advertido que, si no se mejora el reconocimiento profesional y económico de las plantillas, "el sector corre el riesgo de quedarse sin trabajadoras y trabajadores suficientes para garantizar una atención adecuada".

Y ha subrayado en este sentido que "dignificar la dependencia significa cuidar a las personas usuarias y a sus familias, pero también reconocer los derechos y el valor de quienes las atienden cada día".