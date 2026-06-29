La UIMP reivindica el papel de la universidad para la pervivencia de la democracia en el inicio de los Cursos de Verano

Acto de inauguración Cursos de Verano de la UIMP. - JUAN MANUEL SERRANO ARCE/UIMP

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, ha celebrado este lunes el acto de apertura de los Cursos de Verano 2026, en el que se ha reivindicado el papel de la universidad como referente en la creación y la transmisión del conocimiento para la formación de una opinión pública informada, como condición necesaria para la pervivencia de la democracia y el progreso de la sociedad, en un momento de "incertidumbre" y de "desconfianza hacia las instituciones".

El acto ha estado presidido por el nuevo rector de la UIMP, Ángel Pelayo, que afronta los Cursos de Verano por primera vez al frente de esta institución académica; la secretaria general de la UIMP, Ana de la Puebla; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que han reclamado más recursos para la Universidad.

La lección inaugural ha sido impartida por Arancha González, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y exministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, que ha destacado que "esta universidad nació para abrir España al mundo y hoy Europa necesita abrirse al futuro", que es "incierto", pero está "lleno de posibilidades para quienes sepan combinar conocimiento, estrategia y valores".

Ángel Pelayo ha comenzado su intervención con unas palabras de recuerdo a la vicerrectora de Investigación, Postgrado y Aprendizaje Permanente de la UIMP, Begoña Aguado, que falleció el pasado 18 de junio y ha supuesto un "duro golpe" para la universidad.

El rector ha trasladado que la UIMP inicia su actividad después de 93 años formando parte de la vida intelectual del país y con la misma idea original: Que el conocimiento y la cultura son "un factor clave para el desarrollo de un país y para el bienestar de sus ciudadanos" y "tienen que ser internacionalmente compartidos".

Asimismo, ha indicado que el nuevo equipo de Gobierno ha asumido este año la dirección de esta institución con un sentimiento de "ilusión" y a la vez de "responsabilidad", y con tres retos destacados: Aumentar la presencia de jóvenes, también como productores de conocimiento; potenciar las actividades culturales; y aumentar el impacto de los encuentros académicos en la esfera pública.

Según ha señalado, "vivimos tiempos marcados por la simplificación del debate público y por una cierta desconfianza hacia las instituciones que generan conocimiento y pensamiento crítico", en los que "las universidades, que habían sido tradicionalmente la sede del saber socialmente reconocido, pierden protagonismo y compiten con otras fuentes de conocimiento a la hora de crear conciencia social".

Así, ha manifestado que la universidad tiene la responsabilidad de defender su papel como "lugar donde se desarrolla el conocimiento y este se transmite socialmente para favorecer el progreso y el bienestar de los ciudadanos. "Influir en el debate social de los grandes temas de nuestro tiempo es una parte esencial de la misión de la universidad", ha dicho.

Por ello, ha explicado que este año la programación de la UIMP es una "cartografía de los grandes desafíos contemporáneos a los que la universidad debe aportar su conocimiento" y "buena parte" de los cursos giran en torno a tres ejes: La geopolítica internacional, la inteligencia artificial y la sostenibilidad y el cambio climático, con una "fuerte" vocación internacional y apuesta por la cultura y la música.

El objetivo, ha reiterado, es trasladar estos debates al espacio público para aportar a la sociedad "referencias que la ayuden a orientarse en momentos de incertidumbre".

"EUROPA DEBE ACTUAR AHORA"

Por su parte, González Laya, que ha impartido la lección inaugural 'Solos en el mundo', ha indicado que la universidad nació con la vocación de "abrir ventanas" al conocimiento, la ciencia, la cultura y al diálogo internacional, lo que hoy, en un mundo marcado por la "incertidumbre", "no es solo una aspiración académica, es también una necesidad estratégica".

"Estamos aquí para pensar juntos, con rigor y con ambición el papel de Europa en un mundo que ya no es el mismo", ha manifestado la decana y exministra, que ha señalado que son tiempos de "fragmentación acelerada", en el que las tensiones geopolíticas "se multiplican", el multilateralismo "se debilita" y la competencia tecnológica "redefine el poder".

Ha trasladado que la crisis climática "exige respuestas" y la presión migratoria "nos recuerda que la desigualdad global es una herida abierta".

Ante esto, ha defendido que Europa debe de dejar de ser "solo un actor normativo" para convertirse en "un actor estratégico dotado de fuerza capaz de defender sus intereses sin renunciar a sus valores". En su opinión, "solo una Europa más integrada" puede garantizar al continente "estabilidad, seguridad y prosperidad".

En este contexto, ha defendido que la UIMP tiene que jugar un "papel esencial", ya que la universidad forma personas "críticas" y "aquí se debaten ideas que luego se convierten en políticas públicas".

MÁS RECURSOS Y AUTONOMÍA

Mientras que el secretario de Estado de Ciencia ha señalado que la situación democrática mundial es "preocupante" y es que, ha destacado, el 74% de la población vive hoy bajo "regímenes autocráticos" y solo el 7% en democracias liberales "plenas".

En este punto, ha puesto en valor el papel de las universidades públicas para generar conocimiento, transferirlo a la sociedad, formar profesionales, promover la igualdad de oportunidades y, por tanto, contribuir al desarrollo económico, al progreso social y a una democracia "más saludable".

No obstante, ha subrayado que para que las universidades cumplan este papel hace falta "recursos y autonomía", ya que necesitan financiación para formar, investigar y transferir conocimiento; independencia frente al poder político y a los valores y vaivenes del mercado; y poder investigar. "No hay democracia fuerte sin universidades públicas fuertes", ha aseverado.

Por su parte, la presidenta regional ha deseado "éxitos" al nuevo rector por su nueva etapa al frente de la institución, al que ha recibido con "espíritu de cooperación, de lealtad y de ambición de futuro" para hacer una UIMP "más fuerte, más atractiva, más influyente, más líder, conectada con la sociedad y fuente de prestigio nacional e internacional".

Asimismo, ha destacado la colaboración triangular entre el Ejecutivo autonómico, la UIMP y la Universidad de Cantabria (UC), como una "excelente palanca propulsora" para la región.

A su juicio, el potencial de la UIMP es "inmenso", por ello ha avanzado que seguirá reclamando al Estado la necesidad de reforzar esta institución con "recursos presupuestarios, empuje institucional, respaldo diplomático, capacidad organizativa, equipos adecuados y un marco normativo a la altura de su larga trayectoria, prestigio académico y proyección internacional".

"La UIMP hace marca España y también por eso España tiene que ir a más con esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo", ha sentenciado Buruaga, para quien "necesitamos más España y necesitamos más Europa".

Finalmente, la alcaldesa de Santander ha defendido la "libertad de pensamiento basado en el conocimiento", dado que "no estamos en el mejor momento en credibilidad o en valores en nuestro país". Frente a ello, también ha abogado por "dotar de medios" a la UIMP dado su papel para dar ese "conocimiento riguroso de la realidad".