Unanimidad en el Parlamento para pedir más enfermeras especialistas en Atención Primaria

Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

Propone aprovechar vacantes por jubilación de enfermeras generalistas y convertirlas en plazas de especialista

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRRES) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una iniciativa para reclamar al Gobierno regional (PP) un aumento progresivo de plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria --también conocida como especialista en Atención Primaria--, para que, "lo antes posible", haya una en cada centro de salud.

Para posibilitar este incremento, se plantea que aquellas vacantes en Atención Primaria que se produzcan por jubilación de enfermeras generalistas se transformen en plazas especialistas.

Además, se insta al Gobierno regional a convocar en la próxima Oferta de Empleo Público plazas de esta especialidad y a "priorizar" la contratación de enfermeras especialistas en las sustituciones de Atención Primaria.

También se reclama al Ejecutivo regional desarrollar antes de que termine febrero de 2027 una Estrategia de Salud Comunitaria en Cantabria.

Así se recoge en la enmienda transaccional suscrita por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE y Vox) que ha tenido como origen una moción presentada por el PSOE sobre este asunto, sobre el que ya los socialistas interpelaron la semana pasada al consejero de Salud, César Pascual, que aseguró que la implantación de esta especialidad se haría de forma "gradual".

Entre los seis puntos de la iniciativa pactada, figura también el de asegurar, antes de final de año, que los centros de salud docentes en las especialidades de medicina familiar y comunitaria y enfermería familiar y comunitaria "cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para mantener su acreditación".

Además, se insta al Gobierno a negociar en mesa sectorial los ajustes, tanto en las bolsas de contratación como en los diferentes complementos salariales, "para la no penalización al pasar de enfermera generalista a enfermera especialista".

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por asentimiento la liquidación del Presupuesto del Parlamento correspondiente al ejercicio de 2025 e incorporación de remanentes al estado de gastos del Presupuesto de 2026.

Lo que no ha salido adelante en la sesión matinal del Pleno ha sido una iniciativa del PRC en la que se instaba al Gobierno regional a elaborar, en un máximo de seis meses, un plan plurianual para ampliar la oferta pública de Formación Profesional (FP) e incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas, en especial en los ciclos formativos con mayor demanda y empleabilidad.

La moción ha contado con el apoyo del PSOE, la abstención de Vox y el rechazo del PP y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

La diputada regionalista María Teresa Noceda ha defendido la elaboración de este plan, señalando que en Cantabria hay "mucha gente quiere estudiar FP" y "el mercado laboral lo necesita", pero "no tiene ni plazas, ni planificación, ni estructura suficiente" porque existe un "desajuste" entre la oferta y la demanda en ciclos formativos.

A su juicio, "no basta con abrir más ciclos, lo ideal sería ampliar plazas en esos sectores que tienen demanda real", como sanidad, sociosanitario, renovables, informáticas.

Una iniciativa que el diputado socialista Jorge Gutiérrez ve "razonable, útil y necesaria" porque "defiende la formación profesional pública, la igualdad de oportunidades y el derecho de nuestros jóvenes a formarse sin que el dinero de sus familias decida su futuro".

Sin embargo, el 'popular' Álvaro Aguirre ha indicado que "la oferta de FP no es un capricho", sino que se basa en "una planificación educativa concreta y en las necesidades reales del tejido productivo". "Hoy hay equipo, hay proyecto y hay ganas. Vamos, todo lo que no había antes", ha apostillado.

Mientras, Vox se ha abstenido al no haberse aceptado una enmienda de sustitución que planteaba, en la que pedía estudiar tanto el aumento de lso conciertos como la creación de nuevos para incrementar la oferta de FP accesible de los ciclos de mayor demanda.