UNEATLÁNTICO acoge en julio el V Congreso Internacional de Acción Climática

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SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Empresa & Clima, junto a FUNIBER y la Universidad Europea del Atlántico han organizado la quinta edición del Congreso Internacional de Acción Climática, que se celebrará los días 1 y 2 de julio en Santander.

El congreso, que se desarrollará en UNEATLÁNTICO, será un punto de encuentro imprescindible para profesionales, investigadores y actores comprometidos con la lucha contra el cambio climático.

Durante el evento se explorarán los temas más relevantes en acción climática con la participación de expertos nacionales e internacionales a través de ponencias, mesas redondas y espacios de networking, ha informado la institución académica.

Las temáticas elegidas para tratar en las sesiones del CIACC 2026 son: riesgos financieros y físicos del cambio climático en las empresas; estado actual de los cambios regulatorios; impactos positivos de la inteligencia artificial en la sostenibilidad; descarbonización y seguridad energética; disponibilidad y circularidad de los materiales estratégicos; y ercados de carbono.