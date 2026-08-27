La UNESCO incorpora al IHCantabria a su red de Centros Especializados de Capacitación OceanTeacher Global Academy - IHCANTABRIA

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha sido designado como Centro Especializado de Capacitación (STC) de la OceanTeacher Global Academy (OTGA), la plataforma de referencia para el desarrollo de capacidades de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO.

Este organismo de las Naciones Unidas es el encargado de coordinar la investigación científica y la cooperación sobre los océanos a nivel mundial.

En nota de prensa, la Universidad de Cantabria ha destacado que esta distinción refuerza el papel del IHCantabria como referente global en formación especializada y transferencia de conocimiento en ciencias marinas, lo que contribuye a los objetivos de la COI para impulsar una gestión sostenible basada en la ciencia de los ecosistemas marinos.

Según ha detallado, la Secretaría de la COI convocó en febrero a los Estados Miembros a fin de proponer instituciones académicas y de investigación con capacidad de formación para que formasen parte de los centros de formación regional o especializado de la OTGA durante un período de cinco años.

En mayo, el IHCantabria presentó su candidatura para constituir un nuevo centro especializado en riesgos marinos y costeros, adaptación al cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, gestión integrada de zonas costeras y planificación espacial marina, para lo cual contó con el respaldo del Instituto Español de Oceanografía como punto focal de la COI en España.

La incorporación del instituto cántabro como Centro Especializado de Capacitación, junto a otros 16 Centros Especializados y Regionales, fue anunciada en la 59ª sesión del Consejo Ejecutivo de la COI-UNESCO celebrada en julio, tras lo cual, la secretaría de la OTGA convocó el pasado día 19 la sesión de bienvenida de los nuevos centros, en la que participó Jara Martínez, directora de Transferencia del Conocimiento del IHCantabria, en calidad de coordinadora del nuevo Centro Especializado de Capacitación español que cuenta con 35 investigadores y consultores del IHCantabria como docentes.

Próximamente, la entidad participará en un proceso de incorporación y en sesiones de seguimiento, orientación y planificación con la secretaría de la OTGA para asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos de la COI, y contribuirá activamente a la implementación de su estrategia.

OTGA

La OceanTeacher Global Academy, basada en décadas de actividades de capacitación lideradas por la COI, es pionera en la creación de un Sistema de Gestión del Aprendizaje coordinado, personalizado y estandarizado para mejorar las capacidades en ciencias oceánicas, gestión y servicios para la formulación de políticas.

Esta plataforma fue creada por la Oficina de Proyectos de la COI para el Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica (IODE), con sede en el Gobierno de Flandes, Bélgica.

OTGA ha evolucionado a través de una serie de proyectos exitosos desde 2009. Ha movilizado a cientos de expertos e instituciones, ofreciendo capacitaciones abiertas y gratuitas a más de 18.000 estudiantes en todo el mundo.