La unidad móvil de la ITV para vehículos agrícolas y ciclomotores estará en Santander el 30 de septiembre

Archivo - Tractores haciendo cola para pasar la ITV. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La unidad móvil de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para vehículos agrícolas y ciclomotores de dos ruedas se desplazará a Santander el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de facilitar a los vecinos la realización de las inspecciones periódicas obligatorias.

En un comunicado, el Ayuntamiento santanderino ha explicado que el servició se prestará en horario de 09.00 a 15.00 horas en el aparcamiento de La Maruca.

La campaña está dirigida a tractores, remolques y otros vehículos agrícolas especiales, así como a ciclomotores de dos ruedas, cuyos propietarios podrán realizar la correspondiente ITV sin necesidad de desplazarse hasta una estación fija.

Por ello, el Ayuntamiento ha animado a los propietarios de estos vehículos a comprobar los plazos de inspección que les corresponden y aprovechar la presencia de la unidad móvil en la ciudad.

Así, en el caso de los vehículos agrícolas, la primera inspección debe realizarse a los ocho años desde su matriculación. Hasta los 16 años, la revisión se efectúa cada dos años, mientras que los vehículos con más de 16 años deben pasar la ITV anualmente.

Para los vehículos agrícolas con una velocidad máxima superior a 40 kilómetros por hora, la primera inspección se establece a los cuatro años desde la fecha de matriculación.

Por su parte, los ciclomotores de dos ruedas deben someterse a su primera ITV a los tres años desde su matriculación y, a partir de entonces, realizar la inspección cada dos años.

La presencia de esta unidad móvil permite acercar el servicio de inspección a los usuarios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de ITV y evitar desplazamientos fuera del municipio.