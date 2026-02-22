Unidos x Laredo solicita la revisión "urgente" de los pivotes del carril bici siete meses despúes del primer aviso - UXL

LAREDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Unidos x Laredo (UxL) ha solicitado formalmente al alcalde, Miguel González (PP), la revisión "urgente" de los pivotes del carril bici, "tras constatar que más de siete meses después del primer aviso, la situación permanece sustancialmente sin cambios".

La formación ha indicado que en julio de 2025 alertó por escrito de los "déficits de visibilidad, predecibilidad y tolerancia al error que presentan estos elementos, criterios básicos que tenían que tenerse en cuenta de cara a la seguridad vial", ha informado UxL en una nota de prensa.

UxL ha subrayado que, "lejos de tratarse de una discrepancia menor, el problema afecta directamente a peatones, ciclistas y conductores, es decir, a los usuarios de la vía".

Según el escrito registrado, "ya se han producido caídas e incidentes, especialmente en zonas sensibles como el entorno de Carlos V, lo que refuerza la necesidad de actuar con carácter preventivo".

Para la formación, "cuando un riesgo ha sido advertido de forma expresa y documentada, la inacción deja de ser neutra y pasa a tener consecuencias políticas evidentes".

UxL ha insistido en su apoyo "pleno" a la movilidad sostenible, pero ha advertido que "no todo vale: la segregación ciclista no puede hacerse a costa de aumentar el peligro para peatones, especialmente mayores y niños".

Por ello, ha requerido un informe técnico específico de seguridad vial, así como la rendición de cuentas ante el Pleno sobre los criterios de instalación.

En esta línea, el portavoz de UxL, Ramón Arenas ha preguntado por qué el alcalde "no lo ha inaugurado con lo que le gustan las fotos y los videos. Un misterio por desentrañar. ¿Acaso existe algún problema que impide su inauguración? Si es así, lo que debiera hacer es informar a los laredanos".

"Cuando el problema se conoce y no se corrige, la responsabilidad deja de ser hipotética para convertirse en política y real" ha recalcado Arenas, que ha reiterado su disposición a colaborar en soluciones técnicas eficaces: "Movilidad sostenible, sí, pero con seguridad para todos".