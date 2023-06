La Universidad de Cantabria y Educación abordarán mañana los fallos en las pruebas de la EBAU

Los afectados, que verán sus notas provisionales el 16 de junio y podrán reclamar a partir del 19, a la espera de conocer las soluciones



SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión Mixta de la EBAU, formada por la Universidad de Cantabria (UC) y la Consejería de Educación y Formación Profesional, se reunirá mañana, a las 9.00 horas, para abordar los errores cometidos en las pruebas de acceso a la universidad.

Estos fallos se han producido en varias asignaturas, entre ellas Lengua y Literatura, Latín, Historia de España, Química o Fundamentos del Arte, cuyos exámenes incluían preguntas de contenidos que no entraban en el temario o preguntas mal repartidas entre los bloques que se dan a elegir a los alumnos --tiene que haber dos cuestiones de cada bloque, pero en algunos casos había más de un bloque que de otro--.

Ante este contratiempo, los afectados están a la espera de lo que se decida en la reunión de mañana para poner una solución y fijar unos criterios a la hora de corregir para que las notas sean justas, ya que los estudiantes se juegan su acceso a la universidad y, en función de su calificación, el poder entrar a formarse en la profesión y en el centro que elijan.

Tanto desde la Junta de Personal Docente como desde FAPA Cantabria (la Asociación de Madres y Padres de Alumnos) han trasladado a Europa Press que están "expectantes" a lo que se acuerde en la reunión de este viernes, de la que la Consejería y la UC no han avanzado el orden del día.

Así, hasta el momento los afectados solo tienen conocimiento de que se ha convocado ese encuentro, pero no se les ha trasladado cómo se va a actuar salvo en el caso del examen de Historia de España, para el que los docentes han recibido una nota informativa de los coordinadores de la materia y de la EBAU en la que se reconoce el error, se pide disculpas y se marca la directriz de evaluar el examen sobre ocho puntos en lugar de sobre diez, eliminando la pregunta que tenga menor puntuación.

De este modo se quiere paliar el error cometido, que en este caso consistió en que se incluyeron tres preguntas del primer bloque y solo una del segundo, en lugar de dos y dos.

La presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, ha trasladado que este tipo de fallos "no se pueden volver a repetir" dada la importancia que estas pruebas tienen para el futuro de los estudiantes. Además, ha señalado a los coordinadores de la UC como los responsables y no a los docentes, que se encargan de algunas tareas en torno a la EBAU pero "no tienen un papel decisivo" en la elaboración de las pruebas.

De hecho, ha reivindicado que haya "mayor coordinación" entre la UC y los profesores, que son "los que conocen el currículo" que se imparte a los alumnos en Bachillerato para prepararse para esta prueba de acceso a la universidad.

En paralelo, la presidenta de la Junta de Personal --integrada por los sindicatos ANPE, STEC, TU, CCOO y UGT-- ha pedido una mejora de las condiciones laborales de los docentes que ejercen como coordinadores de la EBAU, que ahora se enfrentan a corregir unos exámenes con errores que en la mayoría de los casos aún no saben "en qué sentido se van a resolver".

En la misma línea, el presidente de FAPA, José Manuel Torre, ha señalado que desde el colectivo esperan ver "cómo se soluciona", después de que "sobre la marcha" se hayan ofrecido a los alumnos afectados algunas alternativas como la citada de puntuar sobre ocho y no sobre diez, eliminar preguntas o prolongar los tiempos permitidos para terminar los exámenes.

Así, las familias están "a la expectativa" del resultado de la reunión entre la UC y la Consejería porque, como ha remarcado Torre, "al alumnado lo que le importa es la nota".

Por este motivo, la Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha puesto sus servicios a disposición de los estudiantes y de sus familias para asesorarles y ayudarles en las reclamaciones de los exámenes.

RECLAMACIONES A PARTIR DEL 19 DE JUNIO

Tras desarrollarse las pruebas de la EBAU entre el lunes y el miércoles de esta semana en 15 sedes en Cantabria, con 3.004 alumnos matriculados, está previsto que las calificaciones provisionales se publiquen el 16 de junio, y entre los días 19 y 21 se podrá solicitar su revisión. A continuación, las notas definitivas saldrán el 26 de junio.

La Unión de Consumidores señala que la reclamación administrativa para su revisión debe realizarse de manera telemática y fundamentarse sobre los errores apreciados en las pruebas, además de que posteriormente podrán ejercerse las acciones que los afectados consideren oportunas, "incluso judiciales".