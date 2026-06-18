La Universidad de Cantabria, incluida por primera vez entre las 1.500 mejores del mundo en el ranking QS 2027

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Aparece situada en el tramo 1001-1200 mundial y en el 551-600 en Física y Astronomía SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha sido incluida por primera vez entre las 1.500 mejores del mundo en el QS World University Rankings 2027, una de las clasificaciones internacionales de educación superior más prestigiosas y reconocidas a nivel global.

En la edición 2027 del ranking, elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), la institución cántabra aparece situada en el tramo 1001-1200 mundial, un resultado que la incorpora al grupo de universidades con presencia en una clasificación que evalúa a las instituciones académicas más destacadas del mundo, ha informado la UC.

Por áreas de conocimiento, la Universida de Cantabria se sitúa en el tramo entre 551-600 en Física y Astronomía. En Sostenibilidad se encuentra en la franja entre 1.151-1.200 y, en términos generales, ocupa el puesto 92 entre las universidades del sur de Europa.

La vicerrectora de Coordinación y Comunicación, Mar Marcos, ha señalado que este reconocimiento supone "un importante hito" para la UC, que pasa a formar parte de un "selecto conjunto" de universidades españolas presentes en este ranking.

En este sentido, ha indicado que la inclusión de la universidad pública cántabra "refleja el trabajo desarrollado en ámbitos como la calidad docente, la investigación, la transferencia de conocimiento, la internacionalización y la empleabilidad de sus titulados", aspectos que forman parte de los indicadores analizados por QS.

Además, ha apuntado que la entrada en el ranking "refuerza la visibilidad internacional de la UC" y contribuye "a consolidar su posicionamiento como una institución comprometida con la excelencia académica y científica en un entorno global cada vez más competitivo".

A nivel nacional, la edición actual del QS 2027 ha supuesto un avance significativo para el sistema universitario español. España incorpora diez nuevas universidades a la clasificación, convirtiéndose en uno de los países con mayor crecimiento en representación institucional.

Junto a la Universidad de Cantabria, acceden por primera vez al ranking las de Málaga, Cádiz, Islas Baleares, La Laguna, Extremadura, Pablo de Olavide, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universitat Internacional de Catalunya.

Tras estas incorporaciones, España alcanza las 48 universidades clasificadas. Entre las mejor posicionadas destacan la Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Autònoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Pompeu Fabra.

Estas instituciones lideran la representación española en una clasificación que pone de manifiesto la creciente proyección internacional de las universidades del país, especialmente en aspectos relacionados con la internacionalización, las redes de investigación y la reputación académica.

RANKING MUNDIAL

A nivel internacional, el ranking QS vuelve a estar encabezado por algunas de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, referentes en investigación, innovación y formación de talento. Ocupa el primer lugar el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguido por Imperial College London, Stanford University, University of Oxford y Harvard University.

Estas universidades destacan por su capacidad para generar conocimiento de alto impacto, atraer a estudiantes e investigadores de todo el mundo y mantener una estrecha conexión con los principales ecosistemas científicos, tecnológicos y empresariales internacionales.

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

El QS World University Rankings es una clasificación internacional elaborada anualmente por la consultora británica Quacquarelli Symonds desde 2004. Considerado uno de los tres rankings universitarios más influyentes del mundo junto con Times Higher Education y el Academic Ranking of World Universities (ARWU), su objetivo es ofrecer una evaluación comparativa del rendimiento de las universidades a escala global.

Para elaborar la clasificación, QS analiza miles de instituciones de educación superior y evalúa indicadores relacionados con la reputación académica, la valoración de los empleadores, las citas científicas, la relación entre profesorado y estudiantes, la internacionalización del alumnado y del personal docente, las redes internacionales de investigación, los resultados de empleo y los indicadores de sostenibilidad.

La incorporación de la Universidad de Cantabria a esta clasificación internacional supone un reconocimiento a la labor desarrollada por la comunidad universitaria y un nuevo impulso para seguir avanzando en los objetivos de excelencia, innovación e internacionalización que forman parte de la estrategia institucional de la UC, ha incidido la institución.