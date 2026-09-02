La Universidad de Cantabria invierte 2,76 millones de euros en mejorar la eficiencia energética de sus campus - UC

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha ejecutado durante el último año actuaciones de mejora de la eficiencia energética por valor de 2,76 millones de euros en distintos edificios e instalaciones de sus campus.

De esta cantidad, más de un millón de euros (el 37,4 de la inversión total) procede del Contrato Programa firmado con el Gobierno de Cantabria, un instrumento que ha permitido acelerar actuaciones estratégicas junto al esfuerzo inversor realizado por la propia Universidad, ha informado este miércoles la institución académica.

Las actuaciones desarrolladas abarcan desde la rehabilitación de edificios hasta la renovación de instalaciones térmicas, la mejora de la calidad del aire o la incorporación de sistemas de generación energética renovable, dentro de la estrategia de la institución para reducir consumos, mejorar el confort de los espacios universitarios y avanzar hacia un modelo de campus más sostenible.

La inversión más importante se ha destinado a la mejora de estructuras y envolventes de edificios, con actuaciones como la reparación de la cubierta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la rehabilitación de la fachada del edificio Interfacultativo.

Estas intervenciones, junto con otras actuaciones de impermeabilización y mejora del comportamiento térmico de los edificios, han supuesto una inversión superior a 1,58 millones de euros.

La Universidad ha destinado, además, más de 546.000 euros a la modernización de instalaciones energéticas como la renovación de la central térmica de la Facultad de Ciencias, la instalación de sistemas de ventilación y renovación de aire en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, así como la redacción de proyectos para la mejora de las centrales térmicas de otros centros universitario (Minas, Náutica y Enfermería).

A estas actuaciones se suman inversiones por valor de casi 529.000 euros destinadas específicamente a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, entre ellas la renovación del alumbrado exterior del campus, la mejora de la calidad del aire en la Escuela Infantil, la adecuación de la iluminación de la Biblioteca de Derecho y Económicas y la implantación de una instalación fotovoltaica para autoconsumo en el edificio Interfacultativo.

También se han desarrollado actuaciones complementarias en distintos espacios universitarios, como la adecuación de locales en la Facultad de Medicina o la sustitución de carpinterías en el Aula Torres Quevedo de la Escuela de Caminos, contribuyendo igualmente a mejorar el comportamiento energético de los edificios.

La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, ha destacado que estas inversiones responden a la voluntad de "seguir mejorando nuestros campus pensando, ante todo, en las personas que los utilizan cada día".

"Queremos que nuestros estudiantes y nuestros trabajadores desarrollen su actividad en las mejores condiciones posibles, en edificios más confortables, eficientes y sostenibles. Modernizar nuestras instalaciones no es solo una cuestión de ahorro energético: supone mejorar la calidad de los espacios en los que nuestra comunidad universitaria estudia, investiga y trabaja", ha señalado.

Por su parte, el consejero de Universidades, Sergio Silva, ha hecho hincapié en que estas actuaciones son posibles gracias al marco financiero del Contrato Programa 2025-2027, que representa el firme compromiso del Gobierno de Cantabria y de los cántabros con su universidad pública.

En conjunto, las actuaciones vinculadas a la eficiencia energética representan una parte significativa de la inversión realizada por la Universidad de Cantabria en materia de infraestructuras durante el último ejercicio, consolidando esta línea como una de las principales prioridades de la institución.