Urrutia afirma que el encierro del comité de empresa del Gobierno "no era necesario" y que la negociación está avanzada

Archivo - Isabel Urrutia en el Parlamento.-ARCHIVO - PP - Archivo

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), ha sostenido que el encierro del comité de empresa del Gobierno de Cantabria en la sede de Peña Herbosa para forzar la negociación del nuevo convenio colectivo "no era necesario" y ha negado que su departamento mantuviera bloqueada dicha negociación, la cual está "avanzadísima".

"No había que desbloquear porque nada estaba bloqueado", ha insistido Urrutia en el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político, donde ha dicho que "no se puede hablar de bloqueo cuando han existido 21 reuniones de la comisión negociadora".

Al respecto, ha sostenido que quedan "muy poquitas cosas" para llegar a un acuerdo y que la Administración ha convocado periódicamente las reuniones, ha fijado como calendario todas las semanas --preferentemente los martes-- y "nunca, y "cuando digo nunca es nunca", se ha levantado "unilateralmente" de esas reuniones, como denunciaron los sindicatos.

A ello ha sumado que "no se puede hablar de bloqueo" cuando hay un acuerdo de Consejo de Gobierno que fija la cuantías desde 2024 ni tampoco cuando ella misma trasladó a los sindicatos el 28 de agosto que, "una vez estudiadas sus propuestas y finalizadas las asambleas de trabajadores", se iniciaban otra vez las reuniones, concretamente el 10 de septiembre.

En cuanto al encierro, la consejera, que ha sido cuestionada en la sesión tanto por PSOE como Vox, ha enfatizado que tendrá que ser el comité de empresa el que dé las razones del mismo. "Yo lo tengo clarísimo, no era necesario", ha insistido.

GRAN AVANCE

La titular de Presidencia ha subrayado que ha habido "un gran avance" en las negociaciones y ha mostrado el compromiso del Ejecutivo autonómico en "invertir" en sus trabajadores laborales porque, ha dicho, "es de justicia".

De este modo, ha incidido en el aumento a cinco millones que ha puesto para "mejorar" sus condiciones laborales y salariales que anunció el pasado jueves. Sin embargo, ha lamentado que todavía no ha tenido una respuesta a esa cantidad.

"Para eso tiene que haber una negociación real, que por parte de este Gobierno existe. Tiene que haber una negociación leal, que por parte de este Gobierno existe", ha reiterado Urrutia, para lo que se ha referido a otros acuerdos que el Ejecutivo ha llegado con los docentes o los sanitarios.

También ha negado que haya retrasos en la negociación imputables a la administración, "tajantemente no", y ha explicado que "lo que ha habido son problemas de legitimación de la parte social de la comisión negociadora", detalles, ha dicho, que "de momento" no va a dar.

Por último, ha pedido "lealtad" para negociar y ha vuelto a indicar que el encierro "tajantemente no era necesario". "Los primeros que lo saben son quienes estuvieron encerrados. Con este Gobierno esas medidas de presión no funcionan y lo hemos demostrado", ha defendido, para contraponerlo a que lo que funciona es "el trabajo y las ganas de trabajar".

En este sentido, la consejera ha aseverado que el Ejecutivo "va a negociar hasta la extenuación". "Nos vamos a sentar en la mesa hasta llegar a ese acuerdo, con condiciones laborales, salariales, organizativas, pero con lealtad entre las partes", ha dicho.

Por último, ha lanzado la pregunta de "¿se imaginan (a los diputados) que se pierdan cinco millones de euros para los trabajadores laborales de esta comunidad autónoma?". "Yo no", se ha respondido y ha sostenido que no puede creerse que eso ocurra por "el bloqueo que están haciendo otros", ha concluido.