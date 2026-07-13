Urrutia afirma que la simplificación administrativa "ya no es una opción"

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, inaugura la III edición del Encuentro 'Simplificación Administrativa: retos y logros conseguidos'. - UIMP

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha defendido que la simplificación administrativa "ya no es una opción", sino una forma de gobernar "imprescindible para progresar, crecer y generar oportunidades", y ha asegurado que Cantabria en tres años "ha sentado las bases de una transformación profunda que no tiene marcha atrás".

Así lo ha afirmado este lunes durante su intervención en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'Simplificación administrativa: retos y logros conseguidos', donde ha presentado la experiencia del proyecto Cantabria Facilita, "uno de los principales ejes" de la labor del Gobierno cántabro.

"Es una iniciativa que ha pasado de ser un compromiso político a convertirse en una nueva forma de gobernar", ha dicho Urrutia.

La titular de Presidencia ha recordado que el Ejecutivo ha situado desde el inicio de la legislatura la eliminación de trabas burocráticas "como uno de sus grandes proyectos de transformación". "Queríamos que la Administración dejara de ser un problema para convertirse en una aliada del crecimiento, la inversión y el desarrollo de Cantabria", ha señalado.

Por eso, ha opinado que Cantabria ha puesto las bases para ser "una economía moderna y más diversificada" y la simplificación administrativa le ha ayudado.

Además, ha destacado que el proyecto Cantabria Facilita "no se acaba", dado que "siempre será necesario facilitar a ciudadanos y empresas su relación con la Administración".

Urrutia ha explicado que el Ejecutivo ha desarrollado este proyecto en tres fases, la primera consistió en incorporar la simplificación administrativa a la hoja de ruta del Gobierno y comenzar a eliminar cargas burocráticas desde el primer momento; en la segunda fase se dotó a Cantabria de un marco normativo propio con la aprobación de la primera Ley de Simplificación Administrativa y sus desarrollos reglamentarios, y una tercera, en la que se encuentra actualmente, centrada en la implantación de los planes de Simplificación Administrativa y de Administración Digital.

Entre las principales actuaciones desarrolladas durante la legislatura ha resaltado la creación de la Comisión Delegada para la Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas, el análisis de los 1.581 procedimientos administrativos del Gobierno de Cantabria o la eliminación de numerosos trámites innecesarios, entre otros.

Igualmente, la consejera de Presidencia ha destacado la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa, que incorpora medidas como la extensión del silencio administrativo positivo; la reducción de plazos de tramitación; la generalización de las declaraciones responsables; la racionalización de la intervención administrativa; la gestión simultánea de procedimientos, y la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Gracias a esto último, el Ejecutivo ha declarado estratégicos dos grandes proyectos empresariales, el Altamira Campus Tecnológico, con una inversión prevista de 3.600 millones de euros y 1.425 empleos, y el Besaya Green, destinado a la producción de combustibles sostenibles para la aviación en los terrenos de la antigua Sniace en Torrelavega.

Por otro lado, durante su intervención en este curso de la UIMP, Urrutia ha analizado también las actuaciones que el Gobierno desarrollará en los próximos años dentro de los Planes de Simplificación Administrativa y Administración Digital y que conllevarán en su ejecución una inversión de 10 millones de euros durante los próximos cuatro años.

Entre las principales medidas figuran la implantación de la nueva versión del registro electrónico, la mejora continua de la sede electrónica y de la carpeta ciudadana y empresarial, el desarrollo de servicios proactivos para ciudadanos y empresas, y permitir el acceso de los ciudadanos a la documentación y al estado de sus expedientes, así como facilitar la tramitación desde dispositivos móviles, entre otros.

"Estamos ya en la fase de consolidación", ha señalado Urrutia, y ha asegurado que este Gobierno seguirá todas las medidas previstas en ambos planes para conseguir una Administración "más cercana, ágil, transparente y accesible".