Urrutia en un acto en Sarón - PP

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Cantabria, Isabel Urrutia, ha asegurado este viernes en Santa María de Cayón que el PP afronta la recta final de la campaña con el objetivo de ganar las elecciones, llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno y conseguir el tercer diputado por Cantabria frente a uno del PSOE.

"No salimos a empatar con el sanchismo, nosotros salimos a conseguir ese tercer diputado frente a uno", ha afirmado.

En el acto, en el que también han participado el vicesecretario de Organización Territorial del PP de Cantabria, Roberto Media, y el alcalde 'popular' de Santa María de Cayón, Francisco Viar, Urrutia ha destacado que los ciudadanos tienen la oportunidad de "dar carpetazo de una vez al sanchismo" y abrir "una nueva etapa política en España".

La candidata ha asegurado que el cara a cara celebrado entre Feijóo y Pedro Sánchez "ha reforzado la confianza en el proyecto del Partido Popular".

Según ha dicho, los españoles pudieron ver a un Pedro Sánchez "noqueado, sin credibilidad ni argumentos, incapaz de justificar su desastrosa y escandalosa gestión", frente a un Feijóo que demostró tener "España entera en la cabeza", un proyecto para rescatar el país y "la ilusión y las ganas".

"Estamos muy contentos y muy orgullosos del presidente que tenemos y del presidente que ofrecemos a los españoles", ha señalado la candidata, convencida de que España, Cantabria y los cántabros "necesitan a Feijóo".

Además, Urrutia ha reivindicado el modelo de gestión de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, como "ejemplo" de las políticas que el PP quiere trasladar al conjunto de España.

Ha destacado que el Gobierno regional, pese a estar en minoría, ha aprobado tres presupuestos consecutivos y ha situado a Cantabria como la comunidad autónoma con menos paro de España.

"Feijóo quiere llevar a España las mismas políticas y la misma forma de hacer política que tiene Buruaga en Cantabria", ha asegurado.

Urrutia ha defendido un proyecto de "reconstrucción nacional" basado en cuatro pilares: "reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición de España y la autoestima de los españoles".

En materia de infraestructuras, la 'popular' ha vuelto a poner el foco en los problemas ferroviarios de Cantabria.

"Solo queremos que los trenes funcionen y entren por los túneles, pero ¿es tanto pedir?", ha ironizado, a la vez que ha criticado que los ciudadanos "soporten una elevada presión fiscal mientras las infraestructuras siguen sin funcionar".

También ha reclamado "regeneración democrática" y ha defendido que, si un Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos que ya ha tenido que prorrogar, "debe convocar elecciones".

DIVISIÓN ENTRE ESPAÑOLES

Asimismo, la candidata ha denunciado "la división entre españoles que ha promovido Pedro Sánchez, enfrentando a jóvenes y mayores, trabajadores y empresarios, campo y ciudad, y a unos territorios con otros".

Frente a ello, ha defendido que el primer decreto de Feijóo será "moral" para "derribar el muro entre españoles y recuperar la convivencia".

Durante su intervención, Urrutia también ha reclamado una política que permita recuperar la ambición económica y que el esfuerzo de los ciudadanos "merezca la pena".

En este sentido, ha defendido a autónomos, emprendedores, trabajadores y ganaderos, y ha subrayado que "levantar cada día la persiana de un negocio no puede significar soportar una presión fiscal que dificulte su actividad, ni madrugar para cuidar de los animales debe suponer asumir como normal que el lobo se los coma".

La candidata ha insistido en que trabajar todos los días "debe permitir llegar a final de mes" y que estudiar en España "debe garantizar unos estándares de calidad". "El esfuerzo de todos los días merecerá la pena", ha afirmado.

Urrutia también ha advertido de que "no cabe la confianza ni la relajación en esta última semana de campaña".

"No nos dejemos llevar por la euforia", ha pedido, reclamando a todo el equipo del PP que "siga recorriendo Cantabria, cada calle y cada barrio, para convencer a los ciudadanos".

"Ellos vienen a resistir, nosotros venimos a ganar, a servir a España y a los españoles", ha concluido, y ha llamado "a llenar las urnas de votos del Partido Popular para devolver España a los españoles", ha concluido.