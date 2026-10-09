Urrutia asiste en la Comandancia Naval al acto solemne de arriado de la Bandera con motivo de la Fiesta Nacional

A consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, asiste al arriado de la bandera con motivo del Día de la Fiesta Nacional - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha asistido esta tarde al acto solemne de arriado de la Bandera Nacional organizado por la Comandancia Naval de Santander con motivo de la celebración, el próximo 12 de octubre, del Día de la Fiesta Nacional.

La ceremonia, presidida por el comandante naval de Santander, Jorge Hernández de Armijo Fernando, se ha celebrado al ocaso en los jardines de la institución, donde se ha procedido al arriado de la bandera bajo los acordes del Himno Nacional.

Durante el acto se ha rendido homenaje a los tres símbolos del Estado -la bandera, el escudo y el himno-, cuyo significado y relevancia institucional han sido explicados a los asistentes.

La ceremonia ha concluido con el canto de la oración marinera, en un acto de carácter solemne que ha contado con la presencia de representantes institucionales y militares.