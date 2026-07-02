Urrutia defiende en Bruselas que solo con las regiones como "socios esenciales" se podrá garantizar la vivienda

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en Bruselas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha defendido este jueves en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) un mayor protagonismo de las ciudades y regiones en el diseño de las políticas europeas de vivienda, al considerar que son las administraciones públicas que mejor conocen las necesidades de los ciudadanos y las que convierten las decisiones en soluciones reales.

Durante su intervención en representación del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el debate sobre vivienda, Urrutia ha subrayado que "las ciudades y las regiones no nos limitamos a aplicar las políticas de vivienda, sino que somos socios esenciales a la hora de configurarlas", y ha reclamado una "auténtica" gobernanza multinivel para afrontar uno de los principales desafíos sociales de Europa.

"La vivienda no es solo una cuestión técnica o normativa. Es la base sobre la que se asientan la estabilidad, la vida familiar, la cohesión social y el futuro de nuestros ciudadanos", ha afirmado la consejera, quien ha defendido que los europeos "merecen tener su propio proyecto de vida en un hogar que les permita estudiar, trabajar, formar una familia y cuidar de sus seres queridos con dignidad".

En este objetivo, ha puesto en valor la creación de la Red del PPE del Comité Europeo de las Regiones sobre vivienda, un foro de cooperación entre municipios, ciudades y regiones gobernados por el Partido Popular Europeo para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y desarrollar soluciones eficaces que puedan trasladarse a otros territorios europeos.

Según ha explicado en el pleno europeo, esta red parte del convencimiento de que, aunque los problemas de acceso a la vivienda presentan características diferentes en cada territorio, son las administraciones locales y regionales las que mejor identifican qué medidas funcionan y cómo adaptarlas a la realidad de cada territorio.

Como ejemplo de buenas prácticas, Urrutia ha presentado en el CdR la estrategia que desarrolla el Gobierno de Cantabria para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven, respaldada por una inversión adicional de 65 millones de euros.

Entre las principales actuaciones impulsadas por el Ejecutivo presidido por Buruaga, ha destacado las deducciones fiscales para la compra de vivienda, los avales públicos que cubren hasta el 20 por ciento del precio de adquisición, los incentivos a la rehabilitación y al alquiler, así como la futura Ley de Vivienda de Cantabria, orientada a incrementar la oferta residencial y facilitar el acceso a las familias trabajadoras y a las clases medias.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno autonómico está promoviendo nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, además de impulsar la movilización de viviendas desocupadas, fomentar la construcción de en el medio rural y reforzar la colaboración público-privada para ampliar la oferta disponible.

MENOS BUROCRACIA Y MÁS INVERSIÓN EN VIVIENDA

En este contexto, Urrutia ha defendido que la crisis de la vivienda "no puede resolverse únicamente mediante la regulación ni mediante soluciones uniformes diseñadas lejos de nuestras comunidades" y ha abogado por un enfoque basado en el territorio.

Tal y como recoge la Declaración de Badalona del PPE del Comité Europeo de las Regiones, ha resaltado Urrutia, es necesario "empoderar a las autoridades locales y regionales, liberar la inversión pública y privada, reducir la burocracia y acelerar la construcción y la renovación de viviendas".

La titular de Presidencia ha concluido su intervención en el pleno europeo afirmando que "solo a través de una auténtica gobernanza multinivel podremos garantizar que todos los europeos tengan acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible para que puedan desarrollar su proyecto de vida".