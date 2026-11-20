La candidata del Partido Popular al Congreso por Cantabria, Isabel Urrutia, visita Nuevo Futuro - PP

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Congreso por Cantabria, Isabel Urrutia, ha defendido, con motivo del Día Mundial de la Infancia, las propuestas del PP para combatir la pobreza infantil, apoyar a las familias y garantizar que todos los niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades.

Durante su visita a Nuevo Futuro, entidad que trabaja desde 1968 en Cantabria con niños y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad, Urrutia ha reconocido la labor que desarrolla la organización y ha subrayado la importancia de seguir trabajando para que España sea uno de los mejores países de Europa para formar una familia y crecer.

La candidata ha señalado que Cantabria se encuentra entre las comunidades autónomas con menor pobreza infantil y ha atribuido esta situación a las políticas impulsadas por el Gobierno de Buruaga, si bien ha reconocido que todavía queda trabajo por hacer.

En este sentido, ha alertado de que más de 2,2 millones de niños y jóvenes están en riesgo de pobreza infantil en España, un 28,4%, casi nueve puntos por encima de la media europea.

Urrutia ha contrapuesto las medidas desarrolladas en Cantabria con los compromisos incumplidos del Gobierno Sánchez, como la prestación universal por crianza, la ley de protección de la infancia en entornos digitales o la universalización de la educación de 0 a 3 años.

Entre las iniciativas puestas en marcha en Cantabria, ha destacado las deducciones de 1.400 euros por nacimiento o adopción, que ascienden a 1.600 euros cuando el menor tiene discapacidad; los 300 euros por gastos de guardería; las deducciones por educación en idiomas y actividades deportivas; y las ayudas a familias con hijos con cáncer. También ha mencionado la reducción de la ratio de alumnos por profesor en Primaria, la triple cuota cero para autónomos que cuidan de menores con enfermedades graves y la Ley de Juventud.

En el ámbito nacional, Urrutia ha expuesto las propuestas del Partido Popular cuando llegue al Gobierno el próximo 29N como ampliar los permisos por nacimiento, favorecer la flexibilidad laboral y la conciliación, y establecer un protocolo nacional contra el acoso escolar y el ciberacoso que permita detectar los casos de forma temprana y coordinar la actuación de los centros educativos y los servicios sanitarios y sociales.

También ha defendido limitar el acceso de los menores a las redes sociales, prohibiéndolo antes de los 14 años y exigiendo autorización parental hasta los 16, reforzar la prevención del consumo de drogas y la presencia de bandas en los centros educativos, y reformar el ingreso mínimo vital para convertirlo en una renta de reactivación.

La candidata ha añadido otras medidas de apoyo a las familias, especialmente a las monoparentales, como actualizar los mínimos familiares conforme a la inflación y establecer deducciones familiares reembolsables del IRPF, con abono mensual incluso cuando la cuota tributaria no sea suficiente.

Urrutia ha concluido defendiendo que todos los niños deben tener las mismas oportunidades, con independencia de dónde nazcan o de la situación económica de sus familias, y ha subrayado que invertir en la infancia supone invertir en el futuro de la sociedad y de España.