Reunión de Urrutia con, entre otros regidores, el alcalde de Laredo - PARTIDO POPULAR

LAREDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Isabel Urrutia, ha afirmado este miércoles que "hay que echar a Sánchez para acabar con el bloqueo del saneamiento de las marismas del Asón" y ha exigido "el desbloqueo de las obras pendientes para dar una solución definitiva a un problema que se prolonga desde hace más de treinta años".

Urrutia ha mantenido una reunión con los alcaldes del PP de Laredo, Voto, Ampuero y Limpias y con el presidente y portavoz de la Plataforma en Defensa del Saneamiento del Río Asón, Quique González, para abordar la situación y reclamar avances en las infraestructuras pendientes. Al encuentro ha asistido también el vicesecretario del PP y consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media.

En un comunicado, la candidata ha señalado que "los vertidos de aguas residuales de nueve municipios afectan a cerca de 60.000 vecinos y a uno de los espacios naturales más importantes de Cantabria".

En este sentido, ha reclamado la ejecución de las cuatro actuaciones pendientes, que requieren una inversión aproximada de 150 millones de euros: el subfluvial Laredo-Santoña, el colector general del Asón, el colector general de la ría de Rada y la mejora de la depuradora de San Pantaleón.

Urrutia ha criticado que, pese a los años transcurridos, el Gobierno central "mantenga paralizados estos proyectos y que el delegado del Gobierno haya trasladado que no estarán en marcha antes de 2027".

Y ha indicado que el saneamiento fue declarado de interés general en 1994 y que, más de tres décadas después, sigue "sin completarse". Además, ha lamentado que "las reiteradas peticiones" del Gobierno de Cantabria para reunirse con la ministra y el secretario de Estado de Medio Ambiente "no hayan obtenido respuesta".

"El Gobierno de España tiene que comprometer los 150 millones de euros necesarios y poner sobre la mesa plazos reales. Proteger las marismas del Asón es proteger nuestro patrimonio natural y garantizar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", ha afirmado.

Finalmente, la candidata ha dicho que "Cantabria no puede seguir siendo tratada como una región de segunda y, por eso, el domingo hay que echar a Sánchez y votar al Partido Popular de Feijóo".