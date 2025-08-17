Urrutia niega que haya un llamamiento a voluntarios y pide a los ciudadanos que no acudan a Liébana

Archivo - La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Ante las falsas informaciones que corren en redes sociales

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha negado que haya un llamamiento a voluntarios y ha pedido a los ciudadanos que no acudan a ningún punto de la comarca de Liébana.

Así lo ha solicitado ante las falsas informaciones que se están trasmitiendo en redes sociales sobre los incendios forestales limítrofes que se están produciendo en Castilla y León y Asturias, y que esta tarde han llegado a Cantabria.

"No hay llamamiento a voluntarios", ha afirmado la consejera que ha rogado a los ciudadanos que no se hagan eco de esas informaciones que "lo único que pueden hacer es poner en peligro su integridad física y entorpecer el trabajo de los efectivos que actualmente están trabajando intensamente en las labores de extinción".

Por ello, en un comunicado, ha pedido que se sigan las indicaciones y peticiones que realicen las autoridades.