La consejera de Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, presenta a los ayuntamientos el funcionamiento de las entidades colaboradoras de certificación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presidido una reunión informativa con alcaldes, técnicos municipales y representantes de los colegios profesionales para presentar el funcionamiento de las entidades colaboradoras de certificación.

Esta figura, prevista en la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, permitirá reforzar la seguridad jurídica y agilizar la tramitación administrativa en los municipios.

Según ha informado el Gobierno, durante el encuentro, organizado por la Dirección General de Simplificación Administrativa en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Urrutia ha realizado un balance del primer año de desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa, en vigor desde el 5 de abril de 2025, y ha subrayado que desde ese momento "hemos desarrollado la ley en sus diferentes aspectos".

De esta manera ha recordado que el Gobierno de Cantabria ha ido desplegando las diferentes herramientas previstas en la norma como la creación del grupo de coordinación y la Unidad Aceleradora de Proyectos, la regulación de los proyectos empresariales estratégicos y el registro y certificación de las entidades colaboradoras.

La consejera ha explicado que el objetivo de la jornada es resolver las dudas de los ayuntamientos ante la próxima incorporación de estas entidades, que podrán certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa en las declaraciones responsables presentadas por ciudadanos y empresas antes del inicio de una actividad o de una obra.

En este sentido, ha subrayado que la intervención de estas entidades supondrá un "importante respaldo" para las administraciones locales. "Cuando detrás del ciudadano hay un profesional que certifica que esa persona cumple todos los requisitos que le obliga la Administración para poder iniciar una actividad, eso da un respaldo claro y una garantía de seguridad jurídica", ha señalado.

Urrutia ha insistido en que el Gobierno quiere acompañar a los municipios en la implantación de este nuevo modelo de gestión administrativa, para lo que ofrece asesoramiento tanto desde la Dirección General de Simplificación Administrativa como desde el Servicio Jurídico del Ejecutivo con el objetivo de facilitar la aplicación de la ley y resolver las cuestiones técnicas que puedan surgir.

En la jornada también ha participado el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL Cantabria), cuya colaboración es "fundamental", en palabras de Urrutia, para extender la implantación de las entidades colaboradoras de certificación y favorecer una aplicación homogénea del nuevo sistema en los municipios cántabros.

Su presidente, Germán García, ha destacado que las entidades colaboradoras de certificación representan "una oportunidad muy relevante" para las administraciones locales, especialmente para los pequeños y medianos municipios, que soportan una elevada carga administrativa y cuentan con servicios técnicos limitados.

En su opinión, esta figura permitirá que los ayuntamientos destinen más recursos a funciones de mayor valor añadido, como la inspección, la disciplina urbanística, el control posterior y la tramitación de los expedientes más complejos.

No obstante, García ha advertido de que el nuevo modelo también plantea importantes retos, entre ellos adaptar la organización interna municipal, garantizar la independencia de las entidades colaboradoras mediante un estricto régimen de incompatibilidades y reforzar la cooperación administrativa e interadministrativa.

En este sentido, ha subrayado que "las entidades colaboradoras no sustituyen al Ayuntamiento, sino que colaboran con él", por lo que el éxito del sistema dependerá de la cooperación entre todas las administraciones.

Por su parte, Fernando José de la Fuente, director general del Servicio Jurídico, ha explicado que la implantación de las entidades colaboradoras certificadoras busca sustituir los controles previos por procedimientos más ágiles. En este sentido, ha señalado que "hay que cambiar el mecanismo de control por un control posterior, en su caso, dando confianza a los ciudadanos que se supone que son los primeros interesados en cumplir lo que dice la normativa".

Asimismo, ha destacado que la finalidad última de las medidas contempladas en la ley es mejorar la relación de la Administración con los ciudadanos, reduciendo trámites y eliminando obstáculos que ralentizan la actividad económica.

Según ha explicado, todavía existe una diferencia entre lo que prevé la normativa y los procedimientos que siguen aplicándose en numerosos ayuntamientos, por lo que ha considerado necesario avanzar hacia una aplicación homogénea de los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa para lograr una administración más sencilla y eficiente.

Tras las intervenciones, los asistentes han participado en un turno de preguntas en el que los ayuntamientos cántabros han podido resolver sus dudas.

En la reunión informativa, celebrada en la sede del CIMA en Torrelavega, también han estado presentes el director general y la subdirectora general de Simplificación Administrativa, Paulino Sánchez y Milagros Estrada, respectivamente; y el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Francisco Javier Camino.