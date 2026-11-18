El sindicato USO se concentra frente a la Residencia La Caridad de Santander para pedir mejoras en el sector de la dependencia. - EUROPA PRESS

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO ha convocado este miércoles una movilización frente a la Residencia La Caridad de Santander para denunciar la situación que atraviesa el sector de la dependencia y reclamar salarios dignos, más personal y ratios "adecuadas", ante el "estancamiento de la negociación colectiva y la falta de avances en el convenio".

En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa de la Residencia y Centro de Día Colisée Soto de la Marina, Adrián Suárez, ha advertido de que las actuales condiciones laborales afectan tanto a los profesionales como a la calidad de la atención que reciben las personas mayores.

Suárez ha denunciado que los sueldos de muchos trabajadores se sitúan "próximos" al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Asimismo, ha alertado de la "sobrecarga" de trabajo que soportan las plantillas debido a la falta de personal, una situación que, a su juicio, dificulta ofrecer una atención "individualizada, digna y segura" a los residentes.

En este sentido, ha reclamado mejores condiciones laborales y una distribución de las cargas de trabajo que permita garantizar tanto la salud de los profesionales como el bienestar de las personas mayores.

Suárez ha pedido una revisión "urgente" de las ratios de personal en las residencias, ya que considera que los mínimos actuales "no responden a las necesidades reales de los usuarios".

Por ello, ha defendido que el incremento de las necesidades asistenciales requiere "plantillas suficientes y profesionales con tiempo para atender adecuadamente a los residentes".

"Defender los derechos de los trabajadores es también defender los derechos de las personas mayores", ha subrayado el presidente del comité de empresa de la Residencia y Centro de Día Colisée Soto de la Marina, que ha advertido de que los profesionales no pueden verse obligados a elegir entre atender dignamente a los residentes o terminar su jornada "agotados física y emocionalmente".

"Reclamamos respeto, reconocimiento y condiciones laborales dignas, sin pedir privilegios. Cuidar no puede significar trabajar en condiciones precarias", ha defendido.

Por último, ha señalado que las personas mayores "merecen una atención digna y segura" y quienes las cuidan también deben contar con condiciones laborales adecuadas.

SITUACIÓN AGRAVADA DESDE EL COVID

Por su parte, Eva Camino, enfermera de la Fundación Asilo de Torrelavega, también ha denunciado la "precariedad" que atraviesa este sector, debido a la falta de personal, los bajos salarios y unas ratios "que llevan años al límite".

Camino ha asegurado que la situación se ha agravado desde la pandemia, puesto que en estos momentos hay más dificultades para encontrar trabajadores por el "empeoramiento de las condiciones laborales".

"Desde el Covid hemos sufrido muchísima más precariedad a nivel de personal. Cada vez las personas vienen con menos cualificación y es más difícil encontrar gente que quiera trabajar", ha lamentado, y ha atribuido esta situación a unos salarios "no dignos" teniendo en cuenta "las dificultades y la responsabilidad que implica atender a residentes y familias".

En esta línea, ha reclamado una mejora salarial y una revisión del convenio colectivo, al considerar que en muchos casos el salario base de las auxiliares "no alcanza el SMI si no se suman los complementos".

Asimismo, ha pedido que la categoría profesional de las auxiliares esté reconocida en el convenio, ya que, según ha criticado, actualmente se permite trabajar en residencias con una formación "que puede limitarse a un curso online". "Consideramos que en una residencia tiene que estar personal cualificado", ha apostillado.

Camino ha asegurado que las negociaciones del convenio continúan paralizadas y que, por el momento, no hay avances en materia salarial ni previsión de nuevas reuniones.

La enfermera también ha cuestionado que las negociaciones se desarrollen a nivel nacional sin tener en cuenta la realidad del trabajo diario en las residencias.

A su juicio, las empresas gestoras "no siempre conocen las necesidades del sector", por lo que ha reclamado que las condiciones laborales, los salarios y las ratios se negocien teniendo en cuenta la experiencia de los trabajadores.

Finalmente, ha señalado que Cantabria se encuentra en una situación "similar" a la de otras comunidades, aunque en algunos territorios existen convenios propios que mejoran las condiciones recogidas en el acuerdo nacional.