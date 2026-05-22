Val de San Vicente cederá dos parcelas al Gobierno de Cantabria para construir cerca de 40 VPO

El Consejero De Fomento, Vivienda, Ordenación Del Territorio Y Medio Ambiente, Roberto Media (Derecha), Recibe Al Alcalde De Val De San Vicente, Roberto Escobedo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Val de San Vicente cederá dos parcelas municipales al Gobierno de Cantabria para la construcción de cerca de 40 viviendas públicas (VPO).

Así se ha acordado en el marco de la reunión celebrada entre el consejero del ramo, Roberto Media (PP), y el alcalde, Roberto Escobedo (PSOE), en la que también han acordado nuevas actuaciones hidráulicas para mejorar el abastecimiento y prevenir inundaciones en el municipio, ha informado el Gobierno de Cantabria.

En relación al proyecto de VPO, durante la reunión, celebrada en el despacho del consejero, ambas administraciones han avanzado en el acuerdo para que el Ayuntamiento ceda las dos parcelas municipales para albergar las viviendas.

Una de las promociones se destinará al alquiler público dentro del parque autonómico de vivienda, mientras que la otra se orientará preferentemente al modelo de alquiler con opción a compra u otras fórmulas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias, ha detallado el Gobierno regional.

En palabras del Ejecutivo en un comunicado, el alcalde ha destacado la importancia de esta colaboración institucional ante el "déficit importante de vivienda" y los actuales precios tanto para alquilar como para comprar.

"Muchos vecinos no pueden pagar los alquileres y mucho menos adquirir una vivienda a los precios actuales", ha reconocido Escobedo, que ha señalado que se trata de "una cuestión muy importante, probablemente la más importante de la legislatura", ante la que se precisan soluciones a corto y medio plazo.

PROYECTO PARA COMBATIR LAS INUNDACIONES

Otro de los asuntos abordados ha sido el proyecto de defensa frente a las inundaciones recurrentes que afectan a la localidad de Molleda cada vez que aumenta el caudal del río Deva.

La actuación, considerada prioritaria tanto por el Gobierno de Cantabria como por el Ayuntamiento, se encuentra actualmente pendiente de la obtención de los permisos sectoriales necesarios por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y de la Demarcación de Costas.

El consejero ha indicado que, una vez se disponga de estas autorizaciones, se podrá avanzar ya en la tramitación ambiental y administrativa del proyecto.

Asimismo, ambas administraciones deberán suscribir un convenio para acometer las expropiaciones necesarias que permitan ejecutar esta actuación hidráulica.

La obra, cuyo presupuesto base de licitación asciende a unos 2,36 millones de euros, conlleva diferentes actuaciones como la construcción de motas de defensa, tanto para el arroyo La Quinta como el río Deva; la canalización del arroyo La Fuente; la adecuación de la rasante actual de la carretera nacional N-621, y la actualización y mejora de las obras de drenaje existentes con el objetivo de reforzar la protección frente a inundaciones.

Además, Media y Escobedo también han repasado el estado de otro proyecto ya redactado para mejorar el drenaje de aguas pluviales en Unquera, concretamente en la calle Bárcena de Molleda.

La actuación contempla la construcción de dos colectores que recojan de manera independiente las aguas pluviales de la zona sur de la localidad y la ejecución de una estación de bombeo para que las aguas conducidas hasta ella sean impulsadas hasta el punto de vertido final al río Deva.

El consejero ha señalado que en esta actuación también se está pendiente de recibir todos los permisos sectoriales de la CHC y Costas, así como de las expropiaciones pertinentes para ponerlo en marcha.

PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES

En cuanto al Plan de Inversiones Municipales, el Ayuntamiento de Val de San Vicente ha recibido una subvención de 250.000 euros con la que acometerá dos actuaciones.

En primer lugar, la rehabilitación y conservación de varios edificios municipales como son el local de la Policía Local, las antiguas escuelas de Molleda, el hogar del jubilado, las escuelas municipales de folclore y las antiguas escuelas de Prellezo, entre otros.

También se llevarán a cabo actuaciones de mejora en caminos municipales y obras de urbanización en las localidades de Helgueras, Molleda, Unquera, Pechón, Prellezo, Serdio, Estrada, Portillo, Abanillas y Luey.