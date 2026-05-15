Valdecilla acoge una jornada sobre la Estrategia para la Atención Integral de la Obesidad en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

Pascual la define como una enfermedad "crónica, compleja, multifactorial y profundamente desigual" SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha acogido este viernes la jornada 'No es solo cuestión de peso. Estrategia para la Atención Integral de la Obesidad en Cantabria', en la que se ha presentado el proceso de atención a las personas con obesidad, una enfermedad "crónica, compleja, multifactorial y profundamente desigual".

Así la ha definido el consejero de Salud, César Pascual, para quien la obesidad "es un síntoma de cómo hemos organizado nuestra sociedad actual, extraordinariamente eficiente fabricando enfermedad metabólica, es decir, una sociedad obesogénica diseñada para enfermar", porque "nunca había habido tanta comida, menos tiempo, más pantallas, menos descanso y más ansiedad".

"Pero, paradójicamente, es la misma sociedad la que señala al paciente con obesidad como culpable, algo absurdo si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo el que hay estímulos para comer más y movernos menos en todas partes, para consumir alimentos irresistibles, vivir con menos tiempo para cocinar mejor, para caminar o, simplemente, para parar. En definitiva, la obesidad es una señal de alerta sobre un modelo de vida que, poco a poco, ha ido separando el bienestar del mundo en el que vivimos", ha manifestado el consejero.

Por eso, el abordaje de la obesidad, "que no es un problema exclusivamente sanitario", debe realizarse con una visión "integral", no con una estrategia únicamente para adelgazar, sino para devolver a estas personas "salud, pero, sobre todo, autonomía y dignidad", ya que "no es un problema de comer menos y moverse más".

Lo más duro, según el consejero, es el juicio moral, laboral, social e, incluso, sanitario, lo que provoca que haya personas que entran a una consulta "cargando con culpa antes que con síntomas". Y esto tiene que terminar porque las personas "no son un índice de masa corporal, son vidas complejas que merecen ser acompañadas con respeto", ha dicho.

De ahí la necesidad de jornadas como la que hoy ha inaugurado Pascual, con el lema 'No es solo cuestión de peso', donde se habla de salud mental, pobreza, condicionantes del entorno, infancia, soledad, urbanismo, sedentarismo estructural, desigualdad, biología o genética.

Las políticas contra la obesidad no son fáciles, pero Pascual ha advertido que si se sigue abordando únicamente cuando aparecen sus consecuencias, "llegamos tarde a la diabetes, la hipertensión, la apnea, la depresión y al deterioro funcional". Hay que actuar "antes", en la escuela, el entorno familiar, la prevención, o la educación, entre otros.

De hecho, tal y como ha precisado, la jornada, organizada por la Dirección General de Salud Pública, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC) reúne a profesionales, investigadores, pacientes, gestores, profesionales de primera línea, sanitarios de distintos colectivos, "porque la sanidad del futuro tiene que construirse con alianzas, no en los despachos".

Junto al consejero, ha participado en el acto inaugural la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos, y la clausura el gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), Félix Rubial. Programa científico Tras la sesión inaugural se han ido sucediendo varias mesas de trabajo.

La primera de ellas para insistir en que la obesidad es una enfermedad crónica que se erige como una prioridad de salud pública. En ella, moderada por el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV), la técnica superior del Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC) Laura Rasines ha abordado 'La realidad de la obesidad en Cantabria: datos para actuar', que ha dado paso a la presentación de proyectos y resultados en población infantil, a cargo del jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consejería, Ignacio González de San Pedro.

La mesa ha dado paso a la sesión sobre las 'Claves del nuevo proceso de atención a las personas con obesidad', impartida por la subdirectora médica de Valdecilla y especialista en Endocrinología y Nutrición, María del Castañar García ha ahondado en la 'Educación sanitaria estructurada, como apoyo fundamental al cambio de estilo de vida', con el enfermero del centro de salud Saja Aurelio Vélez como ponente; la 'Atención hospitalaria: la Endocrinología como referente en la obesidad compleja', impartido por la jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de Valdecilla, Coral Montalbán; y el 'Abordaje en poblaciones especiales: adolescentes, gestación y ancianos', a cargo de la también especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Sierrallana, Margarita Diez.

La segunda parte de la jornada ha estado más centrada en el binomio profesional-paciente como motores del nuevo modelo asistencial. De hecho, moderada por la subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad asistencial del SCS, Patricia Corro, la especialista en Medina Familiar y Comunitaria en el centro de salud Saja Asunción Vélez ha explicado los pormenores de la 'Entrevista motivacional y el acompañamiento', con una visión integral.

Otro de los ámbitos ha sido la 'Participación activa como elemento clave en la salud' a cargo de la responsable de la Escuela Cántabra de Salud Verónica Garcia.

Para terminar, el presidente de la Asociación Nacional de Personas con Obesidad (ANPE) y Vicepresidente de la 'European Coalition for People living with Obesity' (ECPO), Federico Luis Moya, ha aportado la visión del paciente.

La cuarta y última mesa sobre 'Innovación' ha tratado la 'Salud digital como ayuda a las personas con obesidad' y la 'Investigación y líneas de futuro', a cargo de la subdirectora de Salud Digital de la Consejería, Rocío Montalbán, y el especialista en Endocrinología y Nutrición de Valdecilla Luis Vázquez, respectivamente.