Valdecilla celebra el Día Mundial de la Prematuridad con una jornada para abordar su impacto en Cantabria

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) celebrará este lunes, 17 de noviembre, el Día Mundial de la Prematuridad con una jornada en la que se abordará su impacto en la región, junto con las familias de los niños prematuros que han estado ingresados en el centro en los últimos años.

La sesión, que tendrá lugar en el Salón de Actos Gómez Durán, se enfocará desde el punto de vista de las familias y de los profesionales y, en ella, los pequeños y sus familias recibirán un pequeño diploma de reconocimiento, cargado de simbolismo por ser 'Nuestros Pequeños Grandes Héroes'.

La jefa del Servicio de Pediatría, María Jesús Cabero, ha señalado en nota de prensa que cada año uno de cada diez pequeños en el mundo nace antes de tiempo.

Por eso, desde el año 2009, el día 17 de noviembre se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, una fecha que desea concienciar a la sociedad sobre los problemas a los que se enfrentan los bebés prematuros y el impacto emocional que esto supone para sus familias.

Los recién nacidos son prematuros cuando el nacimiento se produce antes de semana 37 de gestación, y cuanto antes se produce, mayor es el riesgo de complicaciones y de morbimortalidad, siendo los prematuros extremos los más vulnerables.

PROGRAMA DE LA JORNADA

El programa comenzará a las 12.00 horas con la presentación del acto a cargo de propia Cabero. Posteriormente, la Subdirección de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud y la Dirección del hospital ofrecerán la apertura institucional de la jornada.

A las 12.30 horas tendrá lugar la primera mesa redonda, titulada 'Prematuridad en Cantabria' y moderada por la neonatóloga del Servicio de Pediatría de Valdecilla Pilar Gortázar.

En este espacio se abordarán los avances en Neonatología desde la experiencia del equipo médico y de enfermería del centro hospitalario, y se contará con la participación de una integrante de la Asociación de Familias de Bebés Prematuros de Cantabria 'Patucos Morados', que compartirá su testimonio personal.

A continuación, a partir de las 13.00 horas, se celebrará un acto de reconocimiento a los niños nacidos prematuramente, con la entrega de diplomas a los 'Pequeños Grandes Héroes' y a sus familias, en agradecimiento a su esfuerzo y superación.

El cierre de la jornada estará amenizado con la actuación del grupo de música SaludArte, integrado por profesionales de Valdecilla, que pondrá el broche final a una mañana dedicada a la sensibilización, la divulgación y el reconocimiento de la atención integral que el hospital ofrece a los pacientes prematuros y a sus familias.

Con esta iniciativa, Valdecilla refuerza su compromiso con la humanización del cuidado neonatal, la formación de profesionales y la difusión de los avances médicos que permiten ofrecer una atención cada vez más especializada y cercana.