Valdecilla edita una guía con nuevas herramientas para facilitar la intervención y el autocuidado en salud mental - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha presentado este martes la guía práctica de salud mental 'Pequeñas estrategias, gran impacto: de la emoción a la acción pasando por el pensamiento', durante una jornada técnica celebrada en el centro sanitario.

El encuentro, dirigido a profesionales, ha dado a conocer un material desarrollado desde la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Parcial (UHPP) para facilitar intervenciones breves y herramientas de autocuidado aplicables tanto en la práctica asistencial como en la vida cotidiana.

La publicación se basa en un abordaje transdiagnóstico, es decir, no se centra en un diagnóstico concreto sino en mecanismos que pueden estar presentes en distintos problemas de salud mental.

Su eje es el denominado triángulo pensamiento-emoción-conducta (PEC), que permite observar cómo estos tres elementos están relacionados entre sí y también condicionados por la situación y el contexto social de cada persona.

A partir de este planteamiento, la guía aborda de forma diferenciada los pensamientos, las emociones y las conductas, y propone recursos concretos para trabajar cada uno de estos ámbitos.

Entre ellos se encuentran la técnica de las tres columnas, que ayuda a identificar un pensamiento negativo y a sustituirlo por otro más realista; los ejercicios de anclaje, centrados en el cuerpo y la respiración para favorecer la autorregulación emocional; y la exposición gradual, que propone enfrentarse poco a poco y de forma controlada a aquello que se tiende a evitar.

El material incorpora además un apartado específico dedicado a la prevención de recaídas, basado en cuatro pilares relacionados con el bienestar físico y mental: autocuidado, relaciones sociales, ocupación y ocio.

La guía plantea identificar señales de alerta de forma temprana y asociarlas a estrategias de intervención que permitan actuar antes de que determinadas dificultades se intensifiquen.

Otro de los objetivos del proyecto es favorecer una mayor autonomía en el cuidado de la salud mental y adaptar las herramientas a las necesidades de cada persona. Para ello, el material propone identificar fortalezas y dificultades personales, reconocer aquello que genera bienestar o malestar y concretar qué aspectos se quieren cambiar y qué objetivos se quieren alcanzar.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

La propuesta se articula en dos materiales complementarios: un manual teórico-práctico dirigido a profesionales, y un desplegable visual concebido como herramienta de psicoeducación para pacientes.

Ambos facilitan un lenguaje común y trasladan a la práctica estrategias estructuradas para comprender mejor la relación entre pensamientos, emociones y conductas y trabajar sobre ella.

La guía es fruto de la experiencia clínica acumulada por el equipo interdisciplinar de la UHPP de Valdecilla, integrado por profesionales de Psiquiatría, Psicología Clínica y Terapia Ocupacional, y ha sido editada a nivel nacional con la colaboración de Alter Médica.

Durante la jornada, las profesionales responsables de su elaboración han explicado el contenido de los materiales y su aplicación en consulta, poniendo de manifiesto el valor de las intervenciones breves como recurso complementario en el abordaje de las personas con problemas de salud mental, ha informado el Gobierno.