Valderredible, en aviso naranja, supera los 40 grados

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un día más Vaderredible ha marcado la máxima temperatura de Cantabria al superar esta tarde los 40 grados centígrados en una jornada en la que el sur de la región está en aviso naranja (riesgo importante) por altas temperaturas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Y es que la localidad de Cubillo de Ebro ha registrado 40,2ºC poco antes de las 16.00 horas. Tras ella, otro punto del sur cántabro, Reinosa, es el lugar donde más calor están pasando hoy al llegar a los 38 grados a las 16.10 horas.

A nivel regional, destacan también los valores de Fuente Dé (32,9ºC), San Roque de Riomiera (31ºC), Alto Campoo (30,4ºC) y Los Tojos (28,8ºC).

En el litoral las temperaturas son más frescas y se mantienen por debajo de los 25ºC. A esta hora el aeropuerto Seve Ballesteros marca ese mismo valor, San Vicente de la Barquera 23,9ºC y Santander 22,7ºC.

La Aemet mantiene vigente hasta las 21.00 horas el aviso naranja en la Cantabria del Ebro por altas temperaturas y amarillo (riesgo) en Liébana.

La máxima temperatura de España se está dando en las localidades valencianas de Carcaixent y Xàtiva con 43,7ºC y 43,3ºC, respectivamente, y Sevilla con 43.