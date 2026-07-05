Valderredible registra dos de las tres temperaturas más bajas del país

Archivo - Pueblo de Salcedo, en Valderredible - VALDERREDIBLE - Archivo

SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valderredible ha amanecido este domingo con dos de las tres temperaturas más bajas de España y por debajo de los 8 grados centígrados, si bien otras localidades de Cantabria lo han hecho por encima de los 20, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En concreto, Cubillo de Ebro y Polientes, ambas de Valderredible, son la primera y tercera localidad donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en el país, al descender a primera hora de esta mañana hasta los 7,1ºC y 7,8ºC, respectivamente. Además, en la décima posición nacional aparece Alto Campoo con 9,3ºC.

Estos valores contrastan con los registrados en otros puntos de la geografía cántabra, ya que, por ejemplo, Castro Urdiales se ha levando con 23,6 grados y el Aeropuerto de Santander lo ha hecho con 23,4ºC.

A nivel nacional, entre las temperaturas más bajas se encuentra Robleda-Cervantes, en Sanabria (Zamora), con 7,6ºC. Mientras tanto, la máxima se ha alcanzado en Navalvillar de Pela (Badajoz) con 34,6ºC.